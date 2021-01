Nouvelle éco en Poitou : un restaurant de la Vienne poursuit l'insertion de ses salariés malgré la fermeture

La fermeture des restaurants à cause de l'épidémie pèse chaque jour un peu plus sur les établissements en ce mois de janvier mais elle pénalise aussi l'insertion sociale chez "Ô Poirion" à Saint-Sauvant dans la Vienne.

Ce restaurant fonctionne avec des salariés en parcours de retour vers l'emploi mais avec la fermeture, impossible de les accompagner normalement alors les responsables s'adaptent pour les aider au mieux.

Dans les cuisines, l'agitation habituelle des services du midi semble loin. Quelques ventes à emporter et des livraisons permettent d'ouvrir encore deux jours par semaine.

La vente à emporter sauve l'accompagnement

Pour Amélie Close, la gérante de l'association d'insertion, il s'agit surtout de ne pas rompre le parcours professionnel des salariés. "Sans activité professionnelle, on perd le cœur de notre accompagnement. La vente à emporter nous permet de garder un peu d'activité pour faire venir nos salariés", explique-t-elle.

Un emploi du temps a été mis en place pour que chacun puisse venir travailler à tour de rôle. "Ils sont huit donc on travaille en demi-équipe pour que tout le monde vienne au moins une fois par semaine pour ne pas être complètement isolé", assure Vanessa qui encadre les salariés.

Physiquement, ce n'est pas évident

Un contact difficile à maintenir car beaucoup vivent dans des situations très précaires. Ces salariés s'accrochent malgré tout pour le moment mais ils vivent de plus en plus mal cette situation, à l'image de Jean-Louis, épuisé par ce rythme.

"C'est compliqué de ne pas travailler pendant un certain temps, je reviens une fois de temps à autre et physiquement, ce n'est pas évident", reconnaît ce salarié.

Moins d'expérience à cause de la fermeture

Les salariés continuent d'être payés au SMIC mais le parcours d'insertion est limité à deux ans, pas plus. Jean-Louis arrive bientôt à la fin et il a peur pour la suite. "Je n'ai pas de diplôme dans la restauration du coup, je comptais énormément sur l'expérience que je devais acquérir et là, ça me fait une demi-année en moins avec la crise sanitaire", regrette-t-il.

L'association demande un prolongement pour les parcours qui ont été saccadés en 2020 mais le restaurant sera-t-il encore là dans quelques mois ?

On n'est pas sûr de survivre

"_Le restaurant est en péril, économiquement on est très fragilisé_. La particularité de notre structure, c'est d'être une structure d'insertion avant d'être un établissement de restauration donc il y a un certain nombre d'aides affectées aux restaurateurs auxquelles on ne peut pas prétendre donc on n'est pas sûr de survivre", s'inquiète Amélie Close.

Les responsables n'imaginent pas de réouverture possible avant au moins deux mois. Si vous voulez commander pour soutenir le restaurant "Ô Poirion", c'est possible en appelant le 07 79 43 82 09.