En voiture Simone, le réseau d’auto-écoles en ligne s’est récemment installé à Metz et Nancy. Edouard Rudolf, son fondateur, était l’invité de la Nouvelle éco ce mardi, sur France Bleu Lorraine.

Nouvelle éco : En voiture Simone, l’auto-école en ligne s’installe à Metz et Nancy

L’auto-école en ligne En voiture Simone vient de s’installer à Metz et Nancy. Elle met en avant des tarifs avantageux pour ses abonnés. "En voiture Simone permet de passer le permis pour presque deux fois moins cher que dans une auto-école traditionnelle", explique son fondateur, Edouard Rudolf.

En voiture Simone fait un constat. "C’est beaucoup trop cher de passer le permis de conduire en France. Il faut débourser en moyenne 1800 euros. Chez En voiture Simone, il faut débourser 749 euros", dit Edouard Rudolf.

Pour profiter de ses services, il faut d’abord télécharger, gratuitement, l’application pour smartphone En voiture Simone. "De là, vous pouvez vous former au code de la route gratuitement. Ensuite, pour les heures de conduite, c’est très simple. C’est un peu comme sur Doctolib où vous allez pouvoir réserver un créneau, un horaire et un jour identifié, près d’un lieu d’intérêt, une boulangerie, une mairie, une gare ou devant votre lycée par exemple, avec un enseignant diplômé d’État et qui va venir vous chercher pour réaliser une leçon de conduite avec vous", précise Edouard Rudolf.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une fois que les candidats sont prêts, l’enseignant d’En voiture Simone, les amènera au centre d’examen pour passer le permis de conduire. L’auto-école en ligne se targue sur son site d’avoir un taux de réussite au permis de 62,6%, contre une moyenne nationale de 44,9%.

Deux moniteurs de conduite à Metz

L’autre point fort mis en avant par l’auto-école en ligne, c’est la facilité d’apprentissage grâce à l’application. "Vous avez la possibilité de vous former où vous voulez, quand vous voulez. Aujourd’hui, vous êtes à Metz, mais demain vous pouvez être à Nancy, à Paris, à Nice, etc. Vous avez alors la possibilité de continuer votre formation, évidemment pas avec le ou la même enseignante, mais l’enseignant sur place va pouvoir reprendre votre formation là où elle s’est arrêtée puisqu’il a accès à votre livret d’apprentissage qui est entièrement dématérialisé", dit Edouard Rudolf.

L’apprentissage de la conduite est déjà possible à Nancy depuis quelques semaines. À Metz, En voiture Simone a recruté deux enseignantes pour l’instant. "Elles sont sur des points stratégiques dans la ville, l’arrêt de bus de Pont rouge et le deuxième point est au centre commercial Muse, au parking Messagerie", précise Edouard Rudolf.