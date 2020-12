Nouvelle éco : Quand l'entreprise Enablon se décarcasse pour assurer le télétravail

L'entreprise Enablon à Bois-Colombes est en pointe en matière de télétravail : Caroline Cordier et ses équipes ont mis en place toute une série de mesure pour garantir la santé et la sécurité aussi bien physique que psychique des salariés du groupe partout dans le monde.

Imaginez un employeur qui vous fournirait tout le matériel possible pour travailler de chez vous : ordinateur, logiciels de communication, chaise de bureau neuve... chez Enablon, entreprise de solutions logiciels pour les professionnels basé en France à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), c'est une réalité. Vous pouvez réécouter l'interview de Caroline Cordier ici.

Réorientation les budgets

Si Enablon ne donne pas le montant de son investissement, Caroline Cordier explique que "diriger une société, c'est s'adapter". En l’occurrence, les budgets alloués aux voyages, stoppés pendant l'épidémie, a été utilisé pour organiser le meilleur télétravail possible. "Nous avons voulu avant tout protéger nos salariés et nos clients. Nous sommes une entreprise du numérique, c'était sans doute plus simple pour nous." explique celle qui a mis en place de nouvelles méthodes de travail.

Quand la distance transforme les relations au travail

Car ici, il y a l'aide matériel mais aussi une ligne d'écoute dédiée (externe à l'entreprise) en cas de coup dur et même des moments de convivialités virtuels. Plus de machine à café ? Les collègues peuvent se retrouver à une heure précise pour parler de tout et de rien... depuis leur foyer. "On s'est rendu compte que certains de nos projets se sont concrétisés plus vite que prévu, car la communication a été plus efficace."