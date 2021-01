Nouvelle éco : Avec le couvre feu, les commerçants de Poitiers s'attendent à "des petites soldes"

Les soldes d'hiver ont démarré ce mercredi 20 janvier et se termineront le 20 février. Cette année, le contexte sanitaire et le couvre feu compliquent fortement l'organisation des commerçants de Poitiers. Ces soldes seront moins fructueuses que d'habitude selon eux.

C'est le moment de partir à la recherche des bonnes affaires. Les soldes d'hiver ont démarré ce mercredi 20 janvier. Elles ont été soldes décalées de deux semaines cette année pour permettre aux commerces de vendre quelques semaines supplémentaires sans promotion. Ces soldes se termineront le 20 février. Mais cette année les commerçants doivent composer avec un couvre feu à 18 heures et un protocole sanitaire strict. Dans le centre ville à Poitiers, les commerçants le savent, ces soldes ne seront pas miraculeuses.

Des commerçants perplexes

Sur les vitrines les promotions sont toujours aussi alléchantes mais dans les boutiques les clients sont moins nombreux que d'habitude. Nathalie est la gérante du comptoir irlandais dans la rue de la Regratterie et ces soldes la laisse perplexe. "J'espère que ça va marcher, que les clients seront là (...) c'est difficile mais on attend de voir, il faut y croire", explique-t-elle.

Je ne sais pas ni nous aurons la même affluence que pour des "vraies soldes"

Même interrogations un peu plus loin dans la rue dans le magasin de vêtements pour femme I code. Sa gérante le voit bien les clients sont plus frileux. "Je ne sais pas ni nous aurons la même affluence que pour des vraies soldes. C'est un peu plus calme que d'habitude mais il faut s'adapter", dit-elle en souriant. Dans sa boutique, les fidèles sont bien là, déterminés à soutenir les petits commerçants du centre ville de Poitiers. En 2019 en France les soldes d'hiver ont assuré 13,5% du chiffre d'affaires dans les enseignes d'habillement.

Les soldes d'hiver à Poitiers avec toujours des offres très alléchantes © Radio France - Manon Derdevet

Des soldes amoindries par les mesures sanitaires et le couvre feu

Même si tous les magasins ont modifié leurs horaires en ouvrant plus tôt ou en ne fermant pas entre midi et 14h. Pour Elodie vendeuse dans le magasin de vêtement "Et Moi" rue du Marché Notre Dame, aucun doute le couvre feu aura un impact important sur ces soldes. "Les gens rentrent à 17h pour être chez eux à 18h donc ils ne vont pas rester en boutiques. Ce 17h30-19h c'est tout la phase où les gens débauchent, on sort, on se fait plaisir, on se change les idées. Tout ça on ne l'a plus", déplore la jeune femme.

Un couvre feu qui se rajoute à des restrictions sanitaires déjà lourdes à vivres pour les clients selon elle. "Les gens ont moins la tête à ça. Certains n'en peuvent plus du masque et n'ont pas envie de passer 4 heures à faire les boutiques avec. Ils ont moins d'argent aussi, parce qu'ils se sont fait plaisir pendant les fêtes de Noël et dépensent moins en janvier, mais aussi parce que certains ont perdu du pouvoir d'achat. Donc forcément, ça sera des petites soldes."

Les commerçants restent malgré tout motivées et font tout pour sauver ces soldes d'hiver. Engranger un maximum de trésorerie car dans les rayons tout le monde craint la perspective d'un troisième confinement.