Nouvelle éco : Espace Ready, un centre d'affaire à côté de l'aéroport de Limoges

Patrick Longueville a créé Espace Ready à Limoges il y a maintenant deux ans. Espace Ready est un espace de co-working, de travail à deux pas de l'aéroport. "C'est une solution pratique entre deux vols pour travailler", explique le dirigeant. "On a très rapidement accès à l'aéroport."

Espace Ready accueille des salariés, auto-entrepreneurs ou encore des personnes en télétravail. Pour Patrick Longueville, l'aéroport de Limoges est un lieu idéal. "Nous sommes à une heure d'un des plus grand hub au monde avec l'aéroport de Londres. Ici, on peut se garer facilement et ça constitue une très bonne opportunité pour les entreprises de la région."

C'est d'ailleurs en prenant l'avion vers la capitale londonienne depuis Limoges que Patrick Longueville : "C'est un véritable atout pour le Limousin et les entreprises, comme Legrand, d'avoir cet aéroport. Je voulais me rendre à Londres et j'ai découvert cet aéroport. Pour se stationner et se rendre à l'aéroport tout est simple. Nos locaux sont adaptés pour permettre à tout un chacun de venir travailler en toute sérénité avant ou après un vol."