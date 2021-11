"We Can Doo" est désormais aussi à Limoges. Cette plateforme en ligne propose des cours avec des artisans afin de fabriquer des objets. L'idée est de mettre en lumière le travail de ces professionnels. Dans la nouvelle éco, on en parle avec l'un des cofondateurs du site Edouard Eyglunent.

Nouvelle Eco : fabriquer avec l'aide d'un artisan, la plateforme "We Can Doo" débarque à Limoges

"We Can Doo" met en lien artisan et particulier pour créer comme les professionnels.

"Wecandoo" propose des ateliers dirigés par des artisans limougeauds et haut-viennois depuis quelques jours. Le but ? Créer ses propres objets en échange d'une rémunération. La plateforme en ligne offre, contre une commission, ses services aux artisans. L'idée est née il y a 4 ans. Edouard Eyglunent est l'un des co-fondateurs de cette entreprise qui compte aujourd'hui une vingtaine de salariés. "Nous offrons aux artisans de la visibilité et nous nous occupons de toute la partie gestion pour qu'ils puissent se concentrer uniquement sur leurs ateliers."

"Wecandoo" est présente dans tout l'hexagone. En Haute-Vienne, une quinzaine d'artisans proposent de multiples ateliers. "Comme nous sommes dans la ville de la porcelaine, certains proposent de décorer les tasses, d'autres de créer sa propre tasse", note Edouard Eyglunent. "Mais vous pouvez aussi créer un sac en cuir ou même votre propre bière artisanale ou votre propre café."

750 euros en moyenne pour les artisans

Le succès de la plateforme est indéniable. Aujourd'hui plus de 1200 ateliers sont proposés à travers la France. Pour le cofondateur du site, les artisans sont aussi les grands gagnants : "Ils peuvent faire découvrir d'une façon conviviale leur manière de travailler. Il y a aussi un vrai complément de revenu. En moyenne, nos artisans touchent 750 euros par mois grâce à ces cours mais cela dépend du nombre d'ateliers proposés."

Pour expliquer le succès de la plateforme, Edouard Eyglunent estime que "le confinement a remis le local sur le devant de la scène. On a pu voir que la mondialisation à tout va n'était pas forcément une bonne chose. On se rapproche de plus en plus de nos professionnels."

Si ces cours s'adressent aux particuliers, les artisans peuvent aussi y participer. "C'est d'ailleurs l'un des objectifs : partager le savoir faire. Nous offrons des jetons aux artisans pour qu'ils aillent s'exercer gratuitement chez d'autres confrères. Ils peuvent ainsi mettre en commun leur expérience et progresser."