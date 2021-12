Nouvelle éco : face à l'annulation du marché de Noël, les commerçants du Haut-Limousin s'adaptent

Le président de l'association des commerçants et artisans du Haut-Limousin ne baisse pas les bras. Hervé Ritter regrette l'annulation du marché de Noël à Bellac à cause de la crise sanitaire. "C'est une grande déception pour les commerçants locaux mais aussi pour les habitants et la vie en général. C'est toujours un rendez-vous apprécié par les habitants. Moi, ce que j'ai plutôt envie de dire à mes collègues commerçants, c'est : "Accrochons-nous" et pour les consommateurs locaux c'est : "N'oubliez pas de consommer local !" Il faut faire travailler nos commerces."

Dans cette optique, l'association a déjà réagi. Le "Tuk Tuk" de Limoges, a été rapatrié à Bellac pour faire de jolies visites, la traditionnelle tombola pour gagner plusieurs lots exposés en vitrine est toujours d'actualité. "Cela va amener de la vie tout comme notre marché communal." Bellac pourra aussi compter sur ses nouveaux commerces : "Nous avons plusieurs nouveaux artisans et commerçants sur notre secteur. Ça amène une dynamique et les gens reviennent ces derniers temps. Ce que je souhaite pour ces fêtes, c'est que tout le monde tire son épingle du jeu pour ces fêtes et que les consommateurs soient contents et bien servis. Je ne doute pas qu'ils le seront."