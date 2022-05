Nouvelle éco : face à la hausse du prix de la vie, les bretons se tournent vers les vide-greniers

Face à l'inflation, les ménages bretons tentent de trouver des idées pour alléger les dépenses du quotidien. Pour beaucoup, les achats en brocantes et vide-greniers sont la solution pour faire des économies. Reportage à Marcillé-Robert, en Ille-et-Vilaine.

La saison des vide-greniers est officiellement lancée. A Marcillé-Robert, au sud-est de Rennes en Ille-et-Vilaine, les chineurs déambulent entre les portants de vêtements, les vieux tapis et la vaisselle en quête de bonnes affaires. "Dès qu'on arrive le matin, certains visiteurs se précipitent sur nos voitures pour voir ce qu'on a à vendre alors qu'on a même pas encore déballé", confie Fabienne, exposante. A midi, la bretonne avait déjà gagné une centaine d'euros. "Tout augmente aujourd'hui. Avec les sous du vide-greniers, nous avons prévu avec mon mari de se faire un bon restaurant".

Des produits à petit prix

Si le vide-greniers permet aux exposants de se faire un petit plaisir, c'est aussi un moyen pour les ménages d'acheter des produits à moindre coût. "Ici, j'ai pu refaire la garde-robe de mon fils de 9 ans", confie Nadia, les bras chargés de vêtements d'enfant, "avec des pantalons et des tee-shirt à moins de deux euros, ça vaut le coup. Surtout que les vêtements sont en très bon état". De son côté, Cécile, étudiante, est elle aussi une habituée des vide-greniers. "J'aime la culture vintage alors ici je trouve mon bonheur. Mais surtout, je peux trouver des vêtements pas cher et quand on est étudiante comme moi, sans revenu, ça aide bien."

Le vide-greniers de Marcillé-Robert permet d'acheter des livres, vêtements et outils de bricolage à petit prix © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Didier est un adepte des vides greniers. 10 ans qu'il parcourt l'Ille-et-Vilaine pour vendre ses bibelots. Mais depuis la crise économique, le vendeur constate un changement de comportement des visiteurs, plus frileux à faire des achats, même à moindre prix.

"Quelque chose qui coûte 2 euros, ils le veulent à 50 centimes. Pour les gens, on sent bien que ce n'est pas la bonne période pour faire des achats"

Malgré tout, Didier et ses amis exposants veulent rester optimistes. "Ce n'est que le début de la saison des vide-greniers".