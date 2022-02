Nouvelle Eco: On fait le point sur le secteur métallurgique en Côte-d'Or avec Philippe Guerit

En Côte-d'Or, le secteur de la métallurgie représente quatre cent entreprises qui seront concernées par une nouvelle convention. Ca concerne quinze mille salariés de petites, moyennes ou grandes entreprises installées dans le département. Avec cette convention, le Président de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Côte-d'Or, Philippe Guérit veut montrer que la métallurgie est un secteur qui évolue en permanence.

Un secteur dynamique

Parler de métallurgie aujourd'hui, c'est parler d'entreprises très différentes, que ce soit par la taille ou les produits. "il y a tous les équipements industriels, les équipements médicaux... tout ce qui peut produire un objet en fait." On trouve parmi les quatre cent entreprises des PME (Petites et Moyennes Entreprises), TPE (Très Petites Entreprises), ETM (Entreprise de Taille Moyenne) mais aussi des grands groupes comme Vallourec par exemple. La plupart de ces entreprises développent des activités de recherche et développement pour permettre de se mettre au mieux en avant sur les marchés. En fait, pour Philippe Guerit "tous les métiers de la métallurgie sont technologiques". On est loin des grosses usines du début du XXème siècle: "Les ateliers sont presque des laboratoires parfois".

Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent, notamment dans le numérique

En fonction des différents secteurs d'activités, certaines entreprises exportent même leurs produits en Europe; mais pas seulement: "vous avez des sociétés qui ont des marchés en Chine, en Russie, aux Etats-Unis....". Pour certaines entreprises qui misent beaucoup sur la recherche, exporter est la seule façon de rendre l'activité viable.

"Toutes les industries recrutent"

Victimes de leur succès, certaines entreprises peinent en ce moment à produire assez par manque de personnel. Pourtant, les entreprises recrutent mais ne trouve pas forcément de personnes intéressées par les postes spécialisés. "Les postes en tensions ce sont les postes de soudeurs, usineurs et techniciens de maintenance". Parmi les entreprises qui recrutent, il y a par exemple Adhex, ATS, Savoye ou bien Proteor. Pour ces postes de salariés spécialisés, le salaire de départ tourne autour de deux mille euros par mois. Un salaire qui augmente souvent au long de la carrière puisque la profession évolue en permanence.

Des industries pour faire vivre les milieux ruraux

L'objectif de l'UIMM c'est aussi d'aider de nouvelles entreprises à se développer. "On travaille pour mettre à disposition des terrains, des locaux pour que les jeunes entreprises puissent se lancer, et permettre aux plus grande de se développer". C'est notamment le cas sur la métropole dijonnaise. Ouvrir de nouvelles entreprises, pour Philippe Guerit c'est aussi faire vivre un territoire: "Tout le monde rêve de réindustrialiser la France, on fait partie de ce mouvement là".

Philippe Guerit veut réindustrialiser les territoires ruraux © Radio France - Pauline Boudier