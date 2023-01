Nouvelle Éco : fin des Lumières de Laval, un bilan en demi-teinte pour les commerçants

Si les lumières de Laval ont globalement ravi les commerçants, certains restent sur leur faim en raison des travaux de la Place du 11-Novembre et du plan de circulation initié dans le centre ville le 7 novembre. "C'est sûr qu'ils ne nous ont pas aidés. Ils ont fait fuir les clients" rouspètent une vendeuse de prêt-à-porter.

Chaque année, les Lumières de Laval attirent des clients d'autres départements, mais la neutralisation du stationnement place du 11-Novembre en a surpris plus d'un, explique cette professionnelle de la décoration. "Beaucoup de clients se sont plaints qu'il n'y avait pas assez de places pour stationner. Début décembre, on a des gens qui sont venus et qui ont dit "on a pas réussi à trouver une place, on ne viendra plus" C'est beaucoup trop compliqué. Ça bouchonne énormément".

L'aménagement du centre ville a commencé le 7 novembre avec le nouveau plan de circulation. Cette commerçante de la rue de la Paix, sur la rive gauche, plaidait pour un calendrier décalé. "On est tous d'accord pour dire qu'on ne démarre pas des travaux au moment des fêtes. Ça tue le commerce, c'est d'une logique implacable" considère-t-elle.

La fête est gâchée, estime même Hélène dans une autre boutique. "Il y a eu beaucoup moins de monde cette année. D'habitude, c'est tout le temps l'euphorie. Et là rien. Je trouve que les gens n'ont pas été convaincus du tout de la mise en lumière" lâche-t-elle. Les commerçants se concentrent maintenant sur une autre forte période de ventes les soldes d'hiver. Démarrage le 11 janvier prochain.