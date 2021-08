Nouvelle Eco : Finie la couture pour marquer le prénom de vos enfants sur les vêtements, place au tampon !

La chronique Nouvelle Eco s'intéresse chaque jour à une entreprise innovante de l'Hérault. La société TGL tampon qui fabrique des tampons de bureau depuis 1966, propose un tampon textile pour marquer le prénom des enfants sur les vêtements. Finis donc le fer à repasser ou la couture pour étiqueter les t-shirt, polos, manteaux et pantalons.

TGL tampon a mis au point un tampon pour textile, le C-TAKI, qui est hypoallergénique et quasiment permanent. Le marquage résiste à environ 60 lavages à 30° C, à 30 lavages à 60° C, ou à 10 lavages à 90° C, ainsi qu'au sèche-linge et aux frottements.

Depuis début août, les commandes se sont accélérées pour atteindre la centaine par jour, mais Romain Issarte, le gérant, s'attend à une montée en puissance lorsque les écoles et les crèches feront la demande aux parents de marquer les vêtements.

TGL Tampon a créé ce concept en 2013, lorsque l'épouse de Romain Issarte, qui travaille en crèche, lui a parlé de "l'éternel caisse à vêtements qu'elle récupérait en fin d'année, sans pouvoir les restituer aux enfants".

L'entreprise embauche cinq salariés et tout est fait à Lavérune pour un produit 100 % local.

Les commandes sont possibles sur leur site internet www.tglcreation.com