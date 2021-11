Nouvelle Eco : Frio passe de la cave à vins au purificateur d'air en Sarthe à Arnage

Des vendeurs de caves à vin profitent de la crise sanitaire pour se lancer dans la vente de purificateurs d'air en Sarthe. Les ventes ne cessent d'augmenter depuis un an.

Des vendeurs de caves à vins qui se lancent dans la vente de purificateurs d'air en Sarthe. C'est ce que vient de faire le groupe Frio qui emploie une quarantaine de personnes en Sarthe. En un an, les ventes ont explosé notamment dans les entreprises médicales et para médicales.

Didier Grychta, est le président du groupe Frio à Arnage. Il est plutôt optimiste pour les prévisions de 2022.

Un marché en pleine expansion

Le groupe Frio était déjà spécialisé dans la domaine du froid. Donc, c'était un peu logique de se lancer dans les purificateurs d'air, car il travaillait aussi dans le froid professionnel et domestique. Les climatisations et les purificateurs d'air étaient aussi commercialisés par l'entreprise mais les ventes se sont envolées avec la crise sanitaire. Depuis cette année 2021, le groupe travaille sur plusieurs exemplaire notamment dans le médical. Pour le grand public, le groupe travaille avec des purificateurs d'air de la marque Climadiff. Ils sont vendus à moins de 300 euros TTC. L'entreprise via son président, Didier Grychta reste discret sur les chiffres de vente mais avoue que l'augmentation est de 100% sur 2021. Les prévisions sont plutôt optimistes pour 2022. Les produits sont fabriqués en Aise, mais pour le moment pas de pénurie de pièces ni de livraison selon le président.