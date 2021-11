La Nouvelle Eco en Isère : Grenoble 32e sur 41 pour le déploiement de la 5G en région Auvergne-Rhône-Alpes

Grenoble est 32e sur 41 villes de plus de 100.000 habitants pour le nombre d'émetteurs 5G en 3,5 Giga-hertz, à la date du 22 novembre 2021.

Selon le site internet "Zone ADSL", il y a 403 émetteurs 5G en Isère. Mais tous ne sont pas du même niveau. Loin s'en faut. Free a installé 200 émetteurs de faible débit qui seraient à peine plus performants que la 4G+. Zone ADSL a sorti hier un comparatif pour la région AURA. Son PDG Benjamin GERVAIS fait le point pour le département de l'Isère avec Gérard Fourgeaud.

Benjamin Gervais, PDG de ZoneADSL Copier

Quelle est la situation en Isère, Benjamin GERVAIS ?

"On a à peu près 400 antennes actives actuellement sur le département. L'essentiel à Grenoble et à Voiron. Free a transformé ses antennes 4G+ en 5G, moins performantes que la 5G en 3,5 gigahertz proposée par les autres opérateurs et par Free également, mais sur peu d'antennes.

Quand on regarde sur la 3,5 gigahertz, les fournisseurs ont tous entre 10 et 20 émetteurs. Pour Free, les autres antennes sont seulement du "700 méga-hertz" c'est du marketing ?

Ca permet d'annoncer des taux de couverture très élevés sur la 5G et de vendre des forfaits. Mais finalement il y a peu de gens éligibles.

A quelle distance de l'émetteur 5G, faut-il être pour bien en bénéficier ?

A plus de 500 mètres, ça va être difficile de capter la 5G. Même à Grenoble, il va falloir être bien positionné par rapport aux antennes.

Quelle différence de vitesse des téléchargements entre la 5G, 700 méga et la 3,5 gigahertz ?

700 méga, c'est la 4G+, celle des grandes villes. En 5G, on va gagner 10 à 20% de débit. En revanche sur la 3,5 gigahertz, on va aller à 500 mégabits par seconde. C'est presque comme la fibre qui est à1 gigahertz. Là on verra la différence en navigation ou en flux de streaming sur son téléphone.

Les antennes 5G en AURA - zoneADSL