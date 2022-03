Nouvelle Eco : H48, deux plombiers du Mans proposent des forfaits avec une intervention en 48h

Faire réparer ses radiateurs ou changer un chauffe-eau en moins de 2 jours et avec un forfait. C'est ce que propose l'entreprise H48 basée à Rouillon en Sarthe. Deux frères, spécialisés dans la plomberie depuis trois ans viennent de lancer ce nouveau concept. L'idée pour les consommateurs c'est d'éviter les arnaques et d'avoir un prix avant l'intervention.

Plus besoin de devis, vous choisissez votre prestation avant l'intervention

Les prestations de H48 sont définies avec un prix fixe et un délai d'intervention sous 48h. L'entreprise est installée à Rouillon et couvre l'agglomération du Mans. Ces artisans souhaitent travailler avec les syndics immobiliers afin d'éviter la multiplication des devis. C'est aussi un plus pour les consommateurs selon Bastien Allary l'un des gérants de la société. Ça nous permet d'être plus transparent.

Les clients savent le prix des dépenses avant l'intervention.

Exemples de prestations et de tarifs de H48 - @H48 capture d'écran

Des prix qui vont de 89 à 899 euros selon les prestations.