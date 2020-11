La nouvelle éco : A La Rochelle, Home Détox vous aide à ranger et désencombrer votre logement

Nous sommes trop sentimentaux, nous nous attachons trop aux objets, aux vêtements, à tout ce que nous amassons dans nos logements. "Les gens rechignent à se séparer d'objets qui sont connectés à leur passé, à un événement ou à une personne" explique Isabelle Sarrodie. Elle est experte en organisation de la maison ("home organiser" comme disent les américains et les canadiens qui ont créé le métier), elle a créé son entreprise Home Détox en février 2020 à Nieul sur Mer. Il y a aussi le fameux concept "au cas où" ajoute Isabelle : "on garde au cas où, mais on ne s'en sert pas. Si on n'a pas mis une robe depuis deux ans, ce n'est pas la peine de la garder".

Certaines personnes ont tellement accumulé qu'elles ne savent pas par où commencer - Isabelle Sarrodie, professionnelle du rangement.

Un expert du rangement fait d'abord une visite diagnostic, avant d'agir, mais le client garde toujours la décision. "Le professionnel travaille à 4 mains avec son client" explique-t-elle. Le client choisit ce qu'il veut faire, l'expert est "motivateur, activateur, il donne des techniques et des astuces". Home Détox est par exemple intervenue chez une dame âgée, pour l'aider à ranger et optimiser une chambre d'amis qu'elle utilise pour ces loisirs créatifs : "Il y avait des rangements partout, elle ne retrouvait plus rien, et ce n'est pas très reposant pour une chambre" se souvient Isabelle Sarrodie. L'intervention se fait sur une pièce ou deux, rarement sur un logement entier, ça peut parfois être un placard, ou un garage à vider et ranger.

ranger son logement, pour être plus serein

Ranger sa maison permet de retrouver plus facilement ses affaires, mais aussi de se sentir mieux, c'est le crédo d'Isabelle Sarrodie. "Je suis une passionnée de tout ce qui est organisation et rangement, je ne peux pas vivre dans un endroit où les choses ne sont pas à leur place : j'ai besoin d'avoir une vision qui n'est pas polluée pour pouvoir être sereine". Quand une maison est rangée, l'esprit de son occupant est rangé, et sa vie aussi dit-elle. Et le résultat est parait-il magique : "il y a vraiment un effet wouah, quand je pars", comprenez, un soulagement et un plaisir pour le client.

Le métier existe depuis 10 ans en France

Ce type de prestation a un coût qui dépend de la durée de l'intervention, et de l'importance des pièces à désencombrer. Comptez 200 euros environ pour la journée, 120€ la demi-journée. Le métier de "home organiser" existe en France depuis une dizaine d'année, il existe des formations, mais elles ne sont pas reconnues. les pionniers comme Pauline Levasseur (qui a créé le réseau By Pauline) assurent des formations, c'est avec elle qu' Isabelle Sarrodie s'est formée en juin 2019.