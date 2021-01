La Nouvelle Eco : A Beuvezin, ils vont sortir un jeu vidéo 100% lorrain

Alycia et Steven Nesztler sont mari et femme, passionnés de jeux vidéo et ils ont décidé de créer ensemble en 2017 Les Jeux de Bébel pour concevoir des jeux vidéo dans la campagne lorraine. Leur dernière création doit sortir gratuitement la semaine prochaine.

L'histoire a débuté en 2017 avec la naissance de leur studio, baptisé "Les Jeux de Bébel". Le couple est passionné de jeux vidéo, Alycia s'attache à la partie artistique, graphique, Steven s'occupe des scénarios et de la programmation. "Au départ, on a fait ça par plaisir, et puis on s'est pris au jeu" constate Steven.

Ils sortent donc un premier jeu, sur une plateforme gratuite, l'histoire d'un dieu qui doit apprendre comment contenter et s'occuper de son peuple.

Un style revendiqué

Leur préférence ce sont les jeux en 2 dimensions, certainement liée aux souvenirs marquants des 1ers vrais jeux vidéo des années 80.

Choix, combat, stratégie, le jeu rassemble plusieurs catégories avec ce graphisme en 2D, qu'affectionne les concepteurs. - Les jeux de Bébel

De A à Z, Alycia et Steven conçoivent l'intégralité de leurs jeux.

Métier ou loisir?

Au fur et à mesure de leurs expériences, Alycia et Steven ont commencé à réfléchir à faire de leur passion, une vraie activité professionnelle. Actuellement, ils proposent leurs jeux sur la plateforme gratuite kongregate, c'était déjà la cas de leur 1ère création (Yule - A God Birth).

"Pour l'instant ce sont nos 1ers contenus. Pour pouvoir gagner sa vie il faut multiplier les contenus. On devrait très bientôt passer sur la plateforme Steam et cela devrait nous permettre de gagner un peu mieux notre vie." espère Steven Nesztler.

Un nouveau bébé s'apprête à arriver

Leur actualité chaude, c'est la sortie dans quelques jours (mercredi 20 janvier) de leur nouvelle création baptisée Samhain. Ils y ont travaillé pendant 1 an et demi et l'impatience commence à grandir pour le couple, curieux de connaitre la réaction des 1ers participants.

Mais Samhain c'est quoi? "C'est un jeu semi-textuel d'aventure, cela ressemble aux jeux de rôle en vrai ou encore aux livres dont on est le héros." résume Alycia Nesztler. Vos choix, vos actions déterminent la suite de votre parcours.

Ce jeu vidéo se rapproche des jeux de rôle ou des livres dont on est le héros - Les Jeux de Bébel

Un jeu fait à la main, image par image par le couple de passionnés.

Le bon air de la campagne

Cette collaboration elle se passe à Beuvezin, au sud-ouest de la Meurthe-et-Moselle, dans la campagne lorraine, un petit village d'une centaine d'habitants. Alycia reconnait d'ailleurs que c'est bien agréable de travailler sur son jeu en pouvant profiter des beaux paysages de notre région.

Ils s'y sentent visiblement si bien, que les projets s'enchainent. D'abord ils réfléchissent déjà à l'enrichissement futur de leur jeu Samhain qui va sortir la semaine prochaine, avec de nouveaux contenus prévus. Mais le couple reconnait qu'ils ont encore "mille idées dans la tête". En attendant, Samhain, sera disponible gratuitement sur kongregate, dès mercredi 20 janvier.