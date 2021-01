Nouvelle éco : Ingrid Strebinger patronne de La Carotte part à la rencontre des producteurs en Mayenne

Le rideau en métal laisse entrevoir les banquettes en cuir, le comptoir en bois et les larges poutres. Impossible de s’asseoir près du poêle à bois pour un verre ou un plat concocté par Ingrid Strebinger. Si au début de la crise, elle a pu offrir un peu de chaleur à ses clients avec du click and collect, elle veut se lancer un nouveau défi : aller rencontrer ses producteurs locaux, ses partenaires culturels et financiers.

Depuis des mois, je subis la solitude. Je vais la briser et partir à la rencontre de ceux qui font que La Carotte est ce qu'elle est ! - Ingrid Strebinger

Des photos, des récits et peut-être un livre

Pour mener à bien ce projet, Ingrid Strebinger va enfourcher son vélo et partir aux alentours de Mayenne pour voir comment ses producteurs bios vivent la crise : "Je ne suis pas photographe, mais je vais leur tirer le portrait avec mon regard. Ensuite, on va beaucoup discuter... le but à termes c'est de proposer une exposition permanente à La Carotte."

Une envie que la patronne avait déjà eu à l'ouverture de son "Bistro créatif", il y a trois ans, mais qui n'avait pas pu se concrétiser, faute de temps : "Aujourd'hui, la vie m'offre du temps... alors il faut en profiter et rebondir face à ce qui arrive."

Une grande amatrice de sport

"On est écolo, on a envie d'aller voir les gens... ceux qui me connaissent savent que je suis fan de défis sportifs, de raids solidaires... et cette année tout a été annulé", qu'à cela ne tienne : une semaine sur deux, elle va s'organiser pour partir un peu plus loin, en itinérance, "quand il va falloir aller à Méral avec un couvre-feu à 18 heures, j'ai beau être sportive, ça va pas être facile !".

Pour pouvoir voir ce que donnent ces portraits, il faudra d'abord vous rendre sur la page Facebook de La Carotte, et le compte Instagram de l'établissement.

La devanture de La Carotte à Mayenne. © Radio France - Marion Bargiacchi