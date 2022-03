Nouvelle éco : JobàThau, la plateforme de recherche d'emplois lancée par la mairie de Mèze

La mairie de Mèze lance JobàThau, une plateforme en ligne de recherche d'emplois qui recense toutes les offres de job sur les 14 communes du Bassin de Thau. Entretien avec Delphine Aknin, conseillère municipale en charge de la formation et de l'évolution professionnelle à la mairie de Mèze.

En quoi consiste JobàThau? La plateforme de recherche d'emplois lancée par la mairie de Mèze ?

C'est un outil en ligne que l'on a créé sur le site de la ville de Mèze. C'est une plateforme qui permet, en un seul clic, de visualiser l'ensemble des offres publiées et actualisées au quotidien par Pôle emploi sur les quatorze communes du bassin de Thau.

De quel type d'emplois parle-t-on ?

On parle de tous les contrats. Il y a des offres CDD, CDI, à temps partiel et aussi des offres d'emplois saisonniers. Ça part de la restauration, des métiers de l'agriculture. Par exemple, pour les offres saisonnières, il y a les entreprises qui proposent pour les récoltes à venir, pour le printemps et l'été, dans tous les domaines d'activité.

Pourquoi avoir lancé cette plateforme en plus, sachant qu'on peut déjà chercher un travail sur le site de Pôle emploi ?

On peut rechercher sur le site de Pôle emploi. Sauf que pour nous, l'équipe municipale, c'était un engagement politique. On voulait absolument être un relais pour les demandeurs d'emploi et les entreprises. Avant, cette rubrique n'existait pas sur le site de la Ville et on considère que les collectivités ont un rôle à jouer au niveau du développement économique. Et cela passe aussi par l'emploi.

Est-ce que ça répond à une problématique particulière sur le territoire du bassin de Thau ?

Sur le territoire du bassin de Thau, le taux de chômage est nettement supérieur à la moyenne régionale, voire nationale. Donc, il y avait un réel besoin. En créant cette plateforme, on peut inciter et aussi aider les entreprises à recruter et également aider les demandeurs d'emploi à trouver un accès supplémentaire pour pouvoir rechercher des offres.

Pour celles et ceux qui voudront aller sur ce site et postuler à des offres. Comment cela se passe ? Une fois qu'on trouve une offre d'emploi qui nous intéresse ?

Quand la personne passe par cette plateforme, elle recherche via différents filtres suivant ce qu'elle recherche comme offres. Elle trouve l'emploi et ça fait la bascule directement sur le site de Pôle emploi. Et après, c'est Pôle emploi qui prend le relais.