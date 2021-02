La Ferme des Sailles a vu le jour il y a un an au Vigen en Haute-Vienne. Un nouveau projet pour Claire et Gaël. Ils produisent leurs propres pains et démarrent bientôt la partie maraîchage. En un an, ils ont appris un nouveau métier exigeant mais très enrichissant.

Nouvelle éco : journée spéciale "agriculture et agriculteurs" avec la ferme des Sailles créée il y a un an

Claire Bernard et Gaël Le Coz ont démarré l'aventure à la Ferme des Sailles il y a un an.

"On est sur le pont du sept jours sur sept". Claire Bernard fait le point près d'un an après avoir démarré l'aventure de la Ferme des Sailles au Vigen. Une première année exigeante : "Nous avons découvert un nouveau métier, nous travaillons dur. On adore ce nouveau métier. On a tout créé car avant c'était une ferme bovine, aujourd'hui on a tout repensé pour devenir des artisans boulangers."

Claire et Gaël étaient avant dans le tourisme à Nantes. Ils ont découvert un nouveau métier qui n'est pas sans contrainte : "Je ne m'attendais pas à avoir autant de travail du côté de la partie administrative. On nous demande beaucoup de papiers, c'est surprenant mais on fait avec."

Aujourd'hui, la partie artisan-boulangerie tourne à plein régime. "Les clients du coin sont au rendez-vous. Nous avons été aussi très bien intégrés par nos voisins agriculteurs" Place maintenant à la partie maraîchage qui va se développer dans les prochains jours.