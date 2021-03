La Nouvelle Eco : Keolis forme des apprentis conducteurs de bus à Bordeaux

La première promotion du centre de formation de Keolis se compose de 15 apprentis. 11 garçons et quatre filles. Dans six mois, ils seront conducteurs de bus. Mais pour le moment c’est la découverte d’un tout nouveau milieu. Ces jeunes sont issus de cursus très variés qui n’ont souvent rien à voir avec un chauffeur de bus : le paysagisme, l’esthétique ou encore l’accueil. Mais peu importe leurs formations, ils sont ravis d’être ici. « Je voulais voir ce que c’était d’être chauffeur, découvrir un autre métier », confie Baptise. Il a 25 ans et pour lui c'est une reconversion. Il était sellier-garnisseur chez les Compagnons du devoir. La situation sanitaire a eu raison de son emploi. « Avec cette crise j'ai eu envie de donner de ma personne, de me sentir utile. Je suis très motivé et j'ai envie de prouver ce qu'on vaut », affirme tout sourire le jeune homme.



Les apprentis se sont vus remettre vestes et masques à l'effigie du groupe Keolis. © Radio France - Marine Clette

Autre parcours pour Damien. Il a 22 ans. Être aux manettes d’un bus, c’est un objectif depuis plusieurs années, « Depuis mes 16 ans je voulais être agent de contrôle. À 18 ans, je me suis projeté dans le métier de conducteur de bus, pour lier la conduite et le contact client. Cette formation ça représente beaucoup de chose pour moi. C'est le début d’une nouvelle vie, d'un beau projet », avoue-t-il.

La formation dure 6 mois. Les trois premiers sont consacrés à la conduite, afin d'obtenir le permis D. Ensuite il y a un mois de formation pour se familiariser avec les spécificités de Keolis, notamment sur des questions de sécurité ou de digital. Enfin les deux derniers mois se passent en immersion sur les lignes et au sein du réseau TBM de Bordeaux.

Les jeunes ont été recrutés en ligne, ils ont entre 21 et 29 ans. L'occasion pour Keolis de rajeunir ses rangs : près de 50% de ses conducteurs et conductrices ont plus de 50 ans.

Les jeunes sont partis pour 6 mois de formation au sein du centre Keolis, sur la rive droite de Bordeaux. © Radio France - Marine Clette

Chaque apprenti aura son propre tuteur. Le plus souvent, un conducteur du groupe. Un investissement humain conséquent, qui était nécessaire selon Bruno Danet, le Directeur Exécutif des Ressources Humaines du groupe : « On est un acteur important sur le territoire, donc il était essentiel d’offrir des opportunités à ces jeunes qui vivent ici. De plus, ce sont des opportunités sur des emplois qui sont en grande majorité enCDI, à temps plein, et qui permettent d’être utile dans le territoire », affirme le directeur.

Des jeunes prêts à l'emploi

Les jeunes arrivants sont très motivés, et l'entreprise y trouve aussi son compte. Pour Keolis, c’est l’assurance d’avoir des jeunes prêts à l’emploi. « Tous ceux qui réussiront auront un métier dans nos entreprise, projette Bruno Danet. On espère qu’ils pourront évoluer, rejoindre nos réseaux urbains, être conducteur de tram par exemple. Peut-être même pour certains d’entre eux, avoir des responsabilités de management et d'encadrement d’autres conducteurs un jour. On a beaucoup d’ambition et beaucoup d’envies pour ces jeunes », conclut le DRH.

Selon Renaud Lagrave (ici au centre), cette formation est une aubaine pour la Région. © Radio France - Marine Clette

Pour Renaud Lagrave, vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine chargé des mobilités, « ce type de formation est encouragée par la région. Ça permet de répondre à nos ambitions, à savoir aller partout sur le territoire. Il y a des trous dans la raquette, on souhaite développer notre offre sur toute la ruralité. Le secteur est en tension, ce CFA leur met le pied à l'étrier et ces jeunes auront un métier dès demain », se réjouit le vice-président.



Le groupe Keolis souhaite former 400 apprentis d’ici la fin de l’année, dont une soixantaine au sein de ce nouveau centre à Bordeaux.