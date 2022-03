Nouvelle éco : l'agroécologie, des conseils pour un nouveau modèle de production

Denis Alomome est un conseiller en agroécologie. Il a créé sa structure au sein d'une pépinière d'entreprises à Tulle. Son but est d'accompagner les exploitants et les collectivités vers une production plus respectueuse de l'environnement.

Son entreprise est née il y a quelques semaines. Au sein d'Initio, une pépinière d'entreprises basée à Tulle, Denis Alomome conseille les exploitants et les collectivités. Il distille ses idées pour tendre vers l'agroécologie. C'est une manière de concevoir des systèmes de production en s'appuyant sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes.

Travailler différemment pour tendre vers le mieux. "L'idée, c'est d'identifier les choses à changer sur le plan environnemental pour produire mieux et surtout que le travailleur se sente bien", explique Denis Alomome. "Il y a urgence aujourd'hui de changer nos pratiques si l'on souhaite conserver nos exploitations sur nos territoires." Cette méthode doit permettre de mieux résister aux nombreux changements en préservant les écosystèmes avec une gestion raisonnée des parcelles et prairies.

Utiliser les ressources des exploitations et moins les pesticides

Il faut pour cela changer les pratiques, une nécessité selon lui pour ne pas voir disparaître bon nombre d'exploitations d'ici quelques années. "On tente de faire évoluer les chose pour diminuer ou faire disparaître l'utilisation de pesticides comme les engrais chimiques. On cherche à limiter tout ce qui est consommation de produits issus de pétrole. On travaille aussi pour mieux valoriser les ressources qui sont présentes sur la ferme. Sur une ferme en élevage, on va essayer de faire pâturer les animaux et nourrir les animaux quasiment exclusivement avec de l'herbe, par exemple pour des ruminants."

Aujourd'hui, ce conseiller l'observe "ce n'est pas toujours simple de faire évoluer les pratiques". Mais de nombreux exploitants font appel à ses services. "Je travaille avec des gens plutôt motivés et qui sont très entreprenants sur cette transition. Le simple fait du changement de pratique suffit à avoir une efficacité économique"

Les mentalités changent au niveau des exploitations et Denis Alomome travaille aussi avec des collectivités. "Je travaille aussi avec des municipalités qui désirent changer leur mode de production notamment pour les cantines par exemple et souhaitent developper leurs circuits courts. C'est important de faire évoluer les pratiques pour produire mieux et de façon durable."