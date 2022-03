Nouvelle éco : l'association Granit de Bretagne défend la pierre locale

On parle pierre. Mais pas n'importe quelle pierre, le granit de chez nous, le granit breton. Le jeudi 17 mars, l'association Granit de Bretagne démarre son opération "lanceur de menhir", c'est une référence aux lanceurs d'alertes qui révèlent des affaires politiques ou environnementale.

Selon l'association, près de 75% des pierres d'aménagements en France sont issues de l'importation.

La mission est simple : inciter les bretons à se renseigner sur la provenance du granit de leurs villes ou des communes aux alentours. Le tout, loin des polémiques et avec bienveillance ; à l'image des smileys envoyés par l'association.

Des évaluations avec des smileys

C'est en effet avec ces émoticônes, ces petits bonhommes jaunes bien connu d'internet, que l'équipe répond aux habitants. Le principe est simple : vous envoyez une photo d'une structure en granit et l'association vous répond selon la provenance de la pierre :

• un smiley qui sourit : tout va bien le granit est breton,

• un smiley qui grimace : le granit est importé.

Mathieu Goudal est le président de l'association : "C'est plus un constat qu'autre chose, ça reste bon enfant. C'est vraiment une communication positive, le but n'est pas de polémiquer. Quelque part c'est plus pour faire appel à la citoyenneté et à l'attachement du public à la région Bretagne et à ses producteurs locaux. "

Les réponses de l'association sont données avec des smileys. © Radio France - Granit de Bretagne

300 adhérents pour mener l'enquête

Alors pour savoir d'où vient le granit, Mathieu Goudal s'appuie sur les membres de l'association, créée en 2015. En Bretagne, on compte environ 800 compagnons, ils sont plus de 300 à être membres de Granit de Bretagne : "En général on connait très bien nos granits donc on sait les reconnaitre. À l'œil, si c'est l'un de nos adhérents qui l'a réalisé on le saura forcément. Après si c'est un granit d'origine ibérique ou d'Asie, là on ne pourra pas spécifier quel granit c'est exactement", développe le président.

Il y a de la concurrence asiatique et européenne - Mathieu Goudal

L'idée est donc d'inciter les habitants à faire plus attention à la provenance des granits qu'ils croisent sur leur chemin : "On se rends compte que le grand public ou même les élus ne savent pas que les granitiers bretons sont en mesure de fournir des aménagements conséquents. Aujourd'hui on est confronté à un problème c'est qu'on a de réelles difficultés à pouvoir placer nos produits dans les aménagements bretons et même français. Il y a la concurrence asiatique mais aussi de plus en plus de la concurrence européenne avec des produits du Portugal et d'Espagne", explique Mathieu Goudal.

Dynamiser les entreprises locales

D'autant plus que consommer breton, c'est faire un geste pour la planète et pour les entreprises locales : "Il y a un constat très simple : pourquoi aller chercher des matériaux à 2 000 kilomètres alors que dans un rayon de 200 kilomètres on a tout le loisir de pouvoir se fournir."

Le président complète : "La profession a beaucoup souffert ces denrées années et on souhaite inverser la tendance et redynamiser nos entreprises. C'est pour ça que l'on investit beaucoup, on modernise notamment nos outils"

Un investissement de plusieurs millions d'euros sur les 10 dernières années, détaille le président.

Une idée née d'un dessin d'Uderzo

Pour la petite histoire, le nom de l'opération, "lanceur de menhir", est né d'un dessin d'Uderzo : "C'était suite à un évènement sur le lancement de l'Album la Traviata en février 2001. Un village gaulois a été dressé dans le centre-ville de Rennes. Les granitiers locaux avaient pour mission de réaliser un menhir en granit breton. En remerciement, Uderzo a dessiné un menhir grimé en Obélix qui chasse un menhir breton. C'est ça qui nous a inspiré", confie Mathieu Goudal.