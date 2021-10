Nouvelle éco : à Limoges, l’atelier d’impression textile Trans-shirt redémarre avec une nouvelle clientèle

Avec le retour des étudiants, le secteur de la personnalisation textile devrait battre son plein en cette rentrée 2021. Depuis la crise sanitaire, David Metout, responsable de l’atelier-boutique Trans-Shirt à Limoges, observe une évolution dans sa clientèle et de ses devis.

À Limoges (Haute-Vienne), l’atelier-boutique "Trans-Shirt" trône à l’angle de la rue des Combes depuis maintenant 28 ans. Dans ce magasin-atelier, les clients assistent à la personnalisation de leurs articles, "un peu comme dans un restaurant où l’on voit les cuisiner aux fourneaux", soutient David Metout, responsable et fondateur de l’entreprise. Flocage, sérigraphie ou encore broderie, ici, les techniques d’impression sont multiples. "Nous sommes spécialisés dans la petite série et l’unitaire mais nous réalisons également des modèles à grande échelle. Notre clientèle est donc composée de particuliers, mais aussi de professionnels."

Une rentrée sans étudiant

Après deux années morcelées par le Covid-19, la rentrée 2021 signe le grand retour des Bureaux des étudiants (BDE), ces associations chargées d’orchestrer la vie festive dans les universités et les écoles. À l’approche des week-ends d’intégrations, la période devrait être faste pour les ateliers d’impression textile : t-shirts, sweat-shirts et autres goodies à l’effigie de chaque Promo s’imposent généralement comme une tradition. Pourtant, Trans-Shirt, n’a pas retrouvé pour le moment cette clientèle principale.

On travaille beaucoup moins avec les étudiants et les BDE cette année. Ces derniers représentent une grosse clientèle pour nous, en temps normal, puisque nous avons une image de boutique en centre-ville dynamique, jeune et un peu décalée…

Un constat partagé dans les quatre boutiques Trans-Shirt, implantées à Toulouse, Bordeaux et Clermont-Ferrand. "Je pense que les jeunes n’ont pas encore eu le temps de se voir et de s’organiser. Je ne sais pas si ça va rentrer dans la norme dans les mois à venir… "

Les petites villes plus épargnées

"Nous dépendons à près d’un tiers de la clientèle du tourisme et de l’évènementiel." Depuis la crise sanitaire, Trans-shirt est parvenu à garder la tête hors de l’eau en se concentrant sur les particuliers et les marques. "Nous avons profité du confinement pour refaire tout notre site." En dépit de l’absence des étudiants, le responsable de Trans-Shirt affirme toutefois que "l’activité a repris à 90%, à Limoges." Bien que son activité soit intimement liée au secteur de l’évènementiel, l’impression textile n’avait pas été référencée parmi les secteurs pouvant bénéficier de mesures de soutien particulières instaurées par le décret du 9 mars 2021. Désormais, la boutique propose un système de livraisons à domicile.

Une chose est claire, nos boutiques dans des petites villes tirent plus leur épingle du jeu que les autres.

Si les ateliers bordelais et toulousains ont souffert de la perte de sa clientèle internationale, à Limoges et à Clermont-Ferrand, Trans-shirt a bénéficié du flux touristique français.

Consommer local et bio, une tendance sur tous les plans

Conformément aux tendances de consommation observées ces deux dernières années, l’industrie textile n’échappe pas aux préoccupations environnementales. "C’est très frappant depuis le Covid, notre clientèle marque une volonté de travailler avec du local, du Made in France et du bio." Or, à Limoges comme ailleurs, l’impression sur textile se fait certes sur place, mais les matières premières, elles restent importées.

"La France n’est pas dotée des structures nécessaires pour assurer des prix de vente compétitifs. Aujourd’hui, un t-shirt bio made in France représente un surcoût de 17 euros. Or, je n’ai aucun client prêt à supporter cet effort." Trans-Shirt indique toutefois avoir entamé des démarches pour répondre en partie à ces demandes. L’entreprise se tourne vers du textile bio, auprès du fournisseur "Top Text". basé à Toulouse. Une gamme de produits "écoresponsables" apparaîtra sur leur site d’ici le mois de novembre.