Nouvelle éco : l'atelier "Éco éco vélo" répare et vend des vélos à petits prix à Montpellier

C'est l'une des acquisitions phares de la rentrée : le vélo. Électrique, musculaire, neuf ou d'occasion, des vélos à tous les prix sont retapés puis venus à l'atelier Éco éco vélo, installé au 795 avenue de Monsieur-Teste à Montpellier (quartier la Martelle). Une idée par Sidi Abdeslam Dada, avec un souhait : proposer une entrée e gamme accessible aux étudiants et aux travailleurs précaires pour les convertir au vélo. Entretien.

Pouvez-vous expliquer le concept derrière Éco éco vélo ?

"Éco éco vélo" c'est pour écologique et économique. Écologique car le vélo ne rejette pas de gaz à effet de serre et parce qu'on participe aussi à recycler les vélos qu'on trouve partout dans la rue. Économique ensuite parce qu'il est plus économique d'utiliser le vélo que la voiture. Il y a surtout des tarifs solidaires pour les étudiants et les jeunes travailleurs surtout avec par exemple des premiers vélos (traditionnels, ndlr) à 80 €.

Vous réparer les vélos qui pourraient avoir des défauts et vous les revendez. Où est-ce que vous vous approvisionner pour les vélos d'occasion ?

Je travaille avec des entreprises qui ramassent les vélos partout, au coin de la rue par exemple. Et aussi il y a un gros fournisseur sur des vélos d'occasion venus des Pays-Bas qu'on retape.

Vous avez ouvert votre atelier il y a maintenant quatre mois, dans le quartier de la Martelle, à Montpellier. Pourquoi ce choix de quartier où la voiture prédomine encore ?

Il n'y a pas de vendeur de vélos sur le coin : dans le triangle entre la Paillade, Plan cabane et Saint-Jean-de-Védas. Il y avait un manque sur ce quartier-là, sur l'ouest de Montpellier.

D'ailleurs, vous êtes aussi l'organisateur de la course Les Foulées de la Mosson. Est-ce que cette entreprise est finalement une manière de s'engager un peu plus dans la vie sportive locale ?

Oui. Je compte inviter les sportifs et les triathlètes que je connais pour réparer leurs vélos. Je veux aussi inciter les enfants à utiliser le vélo et donner leur donne l'idée d'en faire un vrai mode de transport.