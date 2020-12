Nouvelle éco : l'entreprise de bureau Bruneau satisfait de la démocratisation du télétravail

Pour les vendeurs de matériel de bureau ou d'informatique, l'essor du télétravail est une aubaine. Ça l'est en tout cas pour l'entreprise francilienne Bruneau, qui fini l'année dans le vert et des projets plein la tête.

Plus que quelques jours avant d'entrer dans une nouvelle année. Pour l'occasion, votre Nouvelle éco prend des nouvelles des entrepreneurs franciliens. Aujourd'hui, on se penche sur le monde du télétravail avec Eric Boudet, directeur marketing de l'entreprise Bruneau (fournisseur de matériel informatique et de bureau).

France Bleu Paris - Lors de votre dernier passage, vous disiez que le télétravail était une aubaine pour vous. Est-ce toujours le cas ?

Eric Boudet - Oui, tout à fait. Le télétravail nous a permis de développer les ventes sur un certain nombre de catégories. Sur le mobilier, déjà, on sent qu'il y a un réel besoin de bien s'équiper pour les télétravailleurs. On a réalisé de très belles ventes sur des bureaux, sur des sièges et puis sur tout ce qui est équipement du poste de travail (ordinateur, imprimante, consommable d'impression) et toute l'ergonomie du poste de travail (souris, casque, webcam).

FBP - Comment votre activité a évolué depuis septembre ?

E.B. - Globalement, chez Bruneau, l'année va se terminer sur un exercice en croissance. Une grosse surprise, c'est la vente de produits liés à stopper l'épidémie. On ne s'attendait pas à vendre autant de thermomètres frontaux, ou bien de webcam qui était un produit en décroissance forte depuis des années.

FBP - Et quels sont vos projets pour l'année 2021 ?

E.B. - On est en ce moment en train de travailler sur le développement de bureau de télétravail et on va continuer à intensifier cette offre. C'est clair que le télétravail est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs et qui nous oblige à penser comme le client.