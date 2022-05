Nouvelle éco : l'équipementier Faurecia tourne à plein régime dans son usine d'Ille-et-Vilaine

Le site d'Ille-et-Vilaine de Faurecia de Saint-Méloir-des-Ondes, près de Saint-Malo, recrute. Sur la centaine d'emplois créée en 2022, 60 sont encore à pourvoir. L'usine a décroché deux gros contrats à la fin de 2021, elle employait alors autour de 140 collaborateurs. Les clients de cet équipementier français sont de grandes marques de voitures de sport et de luxe, les Anglaises Lotus et Mc Laren, l'Allemande Mercedes-AMG, la Française Renault Alpine. Le site Breton est spécialisé dans la carrosserie et fabrique des ailes de voitures, des portes, des capots, des toits et des hayons.

Des emplois d'opérateurs

"Nous recherchons en majorité des emplois d'opérateurs, que ce soit pour du moulage, pour l'usinage, de la conduite de machines ou de la finition" détaille Guillaume Chambon, directeur du site de Faurecia "mais, on a aussi besoin de supports périphériques comme des caristes, ou des peintres. On est aussi touché, comme la plupart des entreprises, par une pénurie de personnels. C'est pour ça que l'on redouble d'efforts pour attirer des candidats. On a un partenariat avec Pôle emploi, ce qui aide notre recrutement et l'intégration.".

Des perspectives d'évolution professionnelle

Chez Faurecia, on insiste sur l'évolution professionnelle au sein du groupe "en fonction de leur qualification et des compétences acquises, les opérateurs pourront monter de coefficient, changer de domaine ou passer "gap leader" qui correspond au management d'une équipe d'environ six personnes. On peut encore aller plus loin et devenir superviseur".

Pour accueillir ses nouveaux salariés, Faurecia va agrandir ses locaux de Saint-Méloir-des-Ondes et investir dans de nouveaux équipements technologiques. Pour postuler, il suffit de se rendre sur le site internet de pôle emploi, le numéro de l'annonce est 132 SPX M . On peut auss s'inscrire en téléphonant au 39 49 à son conseiller pôle emploi.