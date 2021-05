Nouvelle ECO : l'heure des retrouvailles au Rugby-Club-Auxerrois

Les entraînements ont bien repris?

Oui, on a repris de 19h à 20h30. Le couvre feu à 21h nous permet de travailler mais on ne s’entraîne pas encore normalement, c'est du rugby sans contact. Il n' y a pas de mêlée ni de plaquage, c'est du jeu de déplacement et de vitesse principalement et de technique balle en main.

Tout le monde a pu reprendre l'entrainement ?

Les enfants ont pu s’entraîner toute le long de la période par petit groupe sans contact sur des demi terrains. Le véritable entrainement a repris le 19 mai. Il faut fidéliser de nouveau les joueurs. Il n' y a pas eu de compétition depuis octobre. C'est compliqué. Nous travaillons sur une fin de saison pour retrouver le groupe et on prépare la saison prochaine. Nous allons retravailler la condition physique.

Qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui ?

L'esprit de famille et de compétition le dimanche après-midi nous manque. On se renseigne pour faire un ou deux matchs amicaux contre des clubs de l'Yonne mais nous n"avons pas encore de retour pour le moment. Pour l'instant on se retrouve jusqu'à juin, ensuite ce sera les vacances de l'été. La vraie reprise officielle de la saison sera le 9 août.