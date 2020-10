Nouvelle éco: L'usine Hygena de Châtenois se modernise et innove

Rachetée fin 2019 par le groupe WM-88 l'usine Hygena de Châtenois profite d'un marché porteur dans le secteur de la cuisine individuelle. De gros investissements ont été réalisés pour numériser la production et l'adapter au plus près aux désirs des consommateurs.

135 salariés et un chiffre d'affaire annuel de 45 millions d'euros. L'usine Hygena produit chaque année 70 000 cuisines dont une partie est exportée notamment vers les pays du Bénélux. L'activité a été suspendue pendant un mois de confinement. Depuis la reprise le carnet de commandes se rempli rapidement. "L'épidémie de coronavirus en forçant les gens a rester chez eux a joué psychologiquement sur le désir de changement des consommateurs et nous en profitons à plein avec une croissance à 2 chiffres" souligne le directeur général Wilfrid Tanter.

Pour gagner en productivité, le groupe WM-88 a investi 10 millions d'euros ces 3 dernières années dans la modernisation numérique de la production. Des investissements qui se poursuivent en 2020 à hauteur de 1 à 2 millions d'euros.

Concevoir, fabriquer, et livrer le plus rapidement possible dans un environnement très concurrentiel. C'est le nouvel horizon industriel que s'est fixé le président de WM-88. "on va de la conception à la livraison en passant par l'assemblage en moins de 15 jours, ce qui est une performance" assure Dominique Weber.

Autre atout, bien dans l'air du temps, et qui répond à une forte demande du public. La possibilité pour chaque client de faire sa cuisine à son goût. "C'est ce que l'on appelle le dernier kilomètre. La personnalisation du produit, qui permet de faire la différence avec la cuisine du voisin", conclut encore Dominique Weber.