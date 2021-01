Nouvelle éco : l'usine Innovafeed de Nesle va s'agrandir avec l'aide du plan de relance

C'est l'un des premiers bénéficiaires du plan de relance dans la Somme. L'entreprise Innovafeed, spécialisée dans la farine d'insectes destinées aux élevages de poissons, de volailles et de cochons, vient de décrocher une subvention dans le cadre du vaste plan gouvernemental lancé en septembre dernier et doté de 100 milliards d'euros. Une aide qui va permettre au site de Nesle, qui a commencé sa production en fin d'année 2020, de devenir la plus grande usine de farine d'insectes au monde, selon la direction d'Innovafeed. Un projet d'extension du site avec pour objectif 25.000 mètres carrés de surface et le doublement du nombre de salariés, 110 personnes à terme. Ca représente pour l'entreprise française un investissement de 25 millions d'euros, dont plus de 4,5 millions seront financés par l'Etat via le plan de relance.

Et le plan de relance va continuer de se déployer en Picardie. Il est ouvert aussi bien aux entreprises, aux agriculteur, qu'aux particuliers. A la mi-janvier, une centaine de projets ont été retenus dans l'Oise et dans la Somme. Pour tous renseignements sur le plan de relance, la préfecture de la Somme met en place une plateforme téléphonique au 03.59.75.01.00. Toutes les infos à retrouver également sur le site dédié dans les Hauts-de-France.