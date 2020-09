Nouvelle éco: l'usine textile Ernest de Vagney à la recherche de clients

Une baisse des commandes de 75%, la crise sanitaire a durement touché l'usine textile Ernest de Vagney dans les Vosges. Mais pour les 10 couturières salariées et actionnaires de la société, pas question de baisser les bras. L'activité reprend,même si l'avenir est encore loin d'être assuré.

Depuis le dé-confinement, les ateliers ont été réorganisés pour répondre aux exigences d'un protocole sanitaire stricte. "L'activité reprend mais timidement" souligne la directrice générale Lazia Bezaz. Ernest produit des vêtements professionnels haut-de-gamme pour la restauration et les métiers de bouche. Des secteurs qui ont annulé leurs commandes dès le début de l'épidémie de coronavirus. A cette désaffection de la clientèle se sont ajoutées des difficultés dans l'approvisionnement de certaines matières premières. "La production exponentielle de masques en tissu a asséché le marché" constate encore Lazia Bezaz. Sans parler de la fermeture des frontières et des complications en douane.

Face a cette situation, il a fallu repenser les stratégies d'achat. "Nous nous tournons autant que possible vers les producteurs locaux et régionaux" explique Bénédicte qui s'occupe des approvisionnements. Contacts directs, circuits courts et au final une qualité qui est au rendez-vous. Seul bémol, la capacité encore limité de ces producteurs a fournir dans les temps les quantités demandées.

Malgré les efforts consentis, les retards se sont accumulés. La nouvelle collection, celle de la reprise est toujours sur le métier. "Et pas vraiment de visibilité" s'inquiète Lazia Bezaz. Heureusement le moral de l'équipe est au beau fixe. La bonne saison estivale dans les Vosges devrait "booster" les commandes dans les mois qui viennent.