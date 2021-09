Nouvelle Eco : "La boîte à grenier" ou le concept de vide grenier permanent

L'idée n'est pas nouvelle mais depuis quelques mois, le concept de vide grenier permanent rencontre un vif succès auprès des chineurs et des vendeurs. Implantée à Aixe-sur-Vienne et Saint-Junien, "La boîte à grenier" envisage d'ouvrir de nouveaux entrepôts pour répondra à la demande des clients

Les 4 gérants ont importé le concept de vide grenier permanent après l'avoir découvert en Vendée. L'entreprise, intitulée "La boîte à grenier", dispose aujourd'hui de deux entrepôts, un à Aixe-sur-Vienne et le second à Saint-Junien, en Haute-Vienne. Comme dans un vide grenier classique, on trouve de tout sauf qu'ici les vendeurs peuvent louer des emplacements sur plusieurs semaines. Victime de son succès, il faut compter plusieurs mois d'attente avant que l'un d'entre eux se libère.