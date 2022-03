Nouvelle Eco : la boucherie Tradition Sarthoise rouvre 21 mois après l'incendie à Changé

Réouverture ce mardi 1er mars de la La boucherie charcuterie "Tradition Sarthoise" à Changé près du Mans. L'établissement avait du fermer après un incendie en juin 2020. Les locaux ont été en grande partie rénovés avec de nouveaux laboratoires et des espaces plus grands

Mickaël Doire, est le gérant. C'est un artisan bien connu en Sarthe. il est régulièrement récompensé pour ses rillettes et ses apprentis. Aujourd'hui, il travaille avec une quarantaine de producteurs locaux et il est à la tête d'une petite entreprise.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Tradition sarthoise", c'est un établissement qui compte 26 salariés dont huit apprentis dans tous les corps de métier. En boucherie bien sur, mais aussi en traiteur et en comptabilité. Mickaël Doire n'a pas voulu réduire la voiture bien au contraire. Il garde le même nombre de salariés et ses nouveaux locaux sont plus grands. Il y a notamment un espace de 25m2 pour l'épicerie. L'établissement travaille avec une quarantaine de producteurs locaux. Toutes les viandes sont Label Rouge ainsi que le saumon, et tout est fait maison.

Le chef d'entreprise travaille actuellement sur sa future carte traiteur pour la nouvelle saison.

L'établissement a aussi profité des réaménagements pour mettre en place un distributeur automatique. Les clients peuvent par exemple acheter des pots de rillettes 24h sur 24 ainsi que du jambon.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au niveau des comptes, Mickaël Doire reste très discret sur ces pertes ou ces gains après cet incendie et les travaux de réaménagement mais avoue que "les assurances ont bien joué le jeu".