La nouvelle éco : "la bourse aux skis est vitale pour la trésorerie" du club de ski de Chambéry

Une bourse aux skis réussie, avec "énormément de monde et de matériel", selon le responsable du club. "On sent que les gens sont impatients de retrouver les pistes", assure-t-il. Le principe : un dépôt-vente de matériel d'occasion, dont 10 % des bénéfices permettront au club de financer la saison à venir. Christophe Gaide est le responsable de Ski Snow USCC.

Comment cette bourse fonctionne-t-elle ?

Christophe Gaide - Cette bourse permet de faire des fonds au club. On pose le matériel que l'on veut vendre, neuf ou d'occasion : skis, chaussures, bâtons et vêtements. On paie 50 centimes pour la dépose, puis le club récupère 10% des ventes. Cet argent sert à éviter d'augmenter trop les cotisations annuelles pour les enfants, à la formation des moniteurs fédéraux, l'entretien des minibus et l'achat des piquets de compétition. En principe, on fait des bénéfices d'environ 2 000 euros.

Ces fonds sont nécessaires, en particulier après une année sans ski ?

C'est même vital pour la trésorerie du club. On a des subventions de la mairie de Chambéry, mais on a des minibus à entretenir, les assurances... Sans bourse, ce serait compliqué, c'est très important.

Comment on s'en sort en tant que club, après une année comme celle-ci ?

C'était une saison blanche : sans entrée d'argent, ni trop de sortie d'argent. On est arrivés à équilibrer les comptes. Par contre, il ne faudrait pas que ça dure deux ans de suite.

Cette bourse est aussi l'occasion pour vous de commencer les inscriptions ?

Tout à fait, et ça a très bien marché. On table sur 160 enfants, ce qui représente quatre bus, et on a déjà eu plus de 90 inscriptions ce week-end. En plus, on a des nouveaux adhérents, des enfants de cinq à six ans. On sent que les parents ont envie qu'ils revoient la montagne, le ski... Ca fait plaisir, pour le moment on est confiants pour cette saison.