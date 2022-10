NOUVELLE ÉCO : La Brasserie Bosco met le pays de Saint-Malo en bouteille

Passée de Saint-Malo à Saint-Méloir des Ondes, la Brasserie Bosco produit depuis 2015 une gamme de bières, blondes blanches, ambrées, houblonnées et IPA.

La Brasserie Bosco, créée il y a sept ans, est désormais installée à Saint-Méloir des Ondes, où son fondateur Mathieu Morel, petit-fils d'agriculteur, aimerait tout maîtriser, du champ à la bouteille.

Passionné de céréales, Mathieu Morel a d'abord été brasseur amateur, puis a travaillé chez Sainte-Colombe à Corps-Nuds, avant d'ouvrir un bar à Saint-Malo en 2015 et déménager deux ans plus tard, en pleine campagne, à Saint-Méloir des Ondes, où il produit des bières qu'il veut simples et de qualité.

Côté matière première, le brasseur breton se fournit en malt d'orge en France et en Belgique et utilise l’eau du robinet, qui ne nécessite pas de traitements et d'analyses, contrairement à une eau de forage.

À terme, l'objectif est de maîtriser l’ensemble de la filière, du champ à la bouteille, de l’orge à la bière. © Radio France - Eric Bouvet

Tout maîtriser, du champ à la bouteille

En progression de production et de chiffre d’affaires, Mathieu Morel, qui cherche à embaucher une personne, ne travaille pas avec les grandes surfaces. Seulement avec les restaurateurs, les caves et les magasins de produits régionaux, dans un rayon de 150 kms.

À l’avenir, son objectif est de maîtriser l’ensemble de la filière, du champ à la bouteille, de l’orge à la bière. Quant à la culture du houblon, si elle est envisagée, elle demande du temps pour adapter des variétés au climat du Pays de Saint-Malo.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Les bières de la brasserie Bosco sont à consommer avec modération.