Nouvelle éco : la CCI de l'Oise veut développer le travail à distance pour créer de l'emploi

La chambre de commerce et d'industrie de l'Oise innove pour maintenir et créer de l'emploi. Elle développe une plateforme Internet de travail à distance. Parallèlement, elle poursuit et renforce son aide en direction des entrepreneurs. La Nouvelle éco fait le point sur ces initiatives.

On vous parle beaucoup de la crise économique à venir, conséquence de la crise sanitaire du coronavirus. Mais des idées émergent pour sauver les entreprises ou limiter le chômage. Exemple à la CCI de l'Oise : la chambre de commerce et d'industrie renforce son système d'accompagnement des entreprises pour leur éviter de couler et elle réfléchit à de nouveaux modes de travail pour aider à l'embauche des habitants du département. La Nouvelle Eco fait le point ce matin sur France Bleu Picardie.

Un centre d'information pour entreprises en danger

La première vague sanitaire est passée mais pas encore la première vague économique. Alors à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise, on se prépare à cette période difficile pour les entrepreneurs et les salariés : "Ce n'est pas encore l'effervescence mais on sait que _d'ici la fin de l'année_, nous allons avoir des demandes d'aides qui vont affluer", prédit Janique Tillier. Elle coordonne le centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises. Avec des experts bénévoles, elle accueille gratuitement, anonymement et de manière confidentielle des entrepreneurs qui ont besoin de conseil pour rester à flots. "J'ai trois experts bénévoles qui m’accompagnent, explique-t-elle, donc l'expert comptable va faire une lecture du bilan de l'entreprise et voir comment sa gestion est organisée, l'avocat peut consulter des statuts et des baux commerciaux, si le propriétaire a reçu des mises en demeures ou des lettres d'huissiers et enfin l'ancien juge consulaire va accompagner le chef d'entreprise et lui préconiser des outils de prévention qui existent et qui sont offerts par la loi."

La première plateforme Internet pour le travail à distance

La CCI de l'Oise aimerait aussi favoriser l'embauche des habitants de l'Oise et attirer de nouvelles entreprises ou du moins ses salariés. Principales cibles : Paris et l’Île-de-France. Et pour cela, le président de la CCI, Philippe Enjolras, mise sur le travail à distance. "Cela se ferait dans des tiers lieux, mais pas chez soi, surtout pas, explique-t-il. C'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé depuis six ou sept ans. Ce n'était pas pour conjurer une crise dont nous n'avions même pas idée, mais c'était pour assurer davantage de confort de travail, _éviter les émissions de CO2, l'énervement, les embouteillages_, bref faire en sorte que le travail soit de meilleure qualité et éventuellement qu'il y en ait davantage".

Philippe Enjolras est donc en train de créer la première plateforme sur Internet pour mettre en relation les offres et les demandes de tiers lieux. "Les sociétés viendront s'inscrire sur cette plateforme, soit celles qui ont des bureaux à proposer, soit celles qui recherchent des bureaux pour des salariés qu'elles ont déjà ou qu'elles comptent embaucher, et une fois que le lien sera fait, elles passeront une convention de manière à ce que le personnel travailleur à distance puisse occuper rapidement les bureaux proposés, prédit le président de la CCI.

Un système gagnant pour tout le monde : les salariés à distances bénéficieront bien sûr de la machine à café mais surtout de l'émulation de l'entreprise et ne seront pas isolés. Quant aux entreprises déjà installées, elles gagneraient un peu d'argent grâce aux loyers. La plateforme sera opérationnelle d'ici quelques semaines.

Contact du centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises : Janique Tillier 06 89 84 61 60 cip-oise@cci-oise.fr