La nouvelle éco : la CCI de l'Yonne publie carte interactive des commerces en "click and collect"

Les chambres de commerces et d'industries (CCI) et les chambres des métiers, proposent une réouverture des commerces sur rendez-vous. En attendant, la CCI de l'Yonne vient de publier sur le net, une carte interactive des commerces ouverts en "click and collect".