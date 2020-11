La nouvelle éco : la chambre des métiers de l'Yonne met en place un marché de Noël virtuel

Quand vous est venue cette idée de marché de Noël virtuel ?

Elle nous ait venue avant le confinement. On voyait tous les marchés de Noël s'annuler les uns après les autres. Dans l'Yonne et en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc on a eu l'idée de proposer aux artisans de se faire connaitre via des marchés de Noël virtuels ou des vitrines de Noël virtuelles.

Comment ça va fonctionner ?

On incite les artisans à mettre leurs produits en vente sur un site internet. Des produits qu'on aurait pu trouver sur des marchés de Noël physiques. Nous on va les aider à créer ce site internet, à le développer. On peut imaginer aussi des boutiques Facebook. Et nous à la chambre des métiers on va recenser les entreprises et les cartographier. On a créé un annuaire, artizone-bfc.fr qui va être mis en ligne d'ici la fin de la semaine.

Quels genres de cadeaux pourra acheter sur cette plateforme virtuelle de Noël ?

Au niveau des cadeaux, on va retrouver des meubles, de la décoration, des accessoires pour la maison, des bijoux de la maroquinerie. On pourra même commander de la bière et tous les produits alimentaires. En bref tout ce que l'on peut trouver sur un marché de noël traditionnel va être proposé en ligne par les artisans.