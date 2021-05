Nouvelle Eco : la champignonnière Lou Légumes de Landivy recrute en Mayenne

La champignonnière Lou Légumes ouvre ses portes, en juin, à Landivy. Et elle recrute! Environ 130 postes à pourvoir, de manager à cueilleur. Une réunion est organisée avec Pole Emploi, à Landivy, le 17 mai prochain, pour tout savoir.

Ca y est! La champignonnière Lou Légumes ouvre son site en Mayenne, à Landivy. Déjà installée à Poilley, en Ille-et-Vilaine, l'entreprise se développe dans notre département et apporte avec elle 130 emplois à pourvoir, tous en CDI car, comme le dit sa co-fondatrice, Emmanuelle Roze-Chapuzet "Chez Lou, on aime que les gens restent longtemps chez nous"! Parmi les postes, des taches variées, de cueilleurs ( il en faudra 80), des équipiers, qui récupèrent les champignons, des coursiers et cinq chefs d'équipes.

Des formations en interne

Les cueilleurs, notamment, seront formés. Pas besoin d'une formation particulière "il faut juste de la dextérité et de l'attention, pas besoin de diplômes" poursuit la co-fondatrice de l'entreprise. La formation se fera en interne, pendant trois à quatre mois, selon les besoins de chaque employé. Le plan de recrutement, lui, est organisé avec Pôle Emploi, qui a prévu des petits tests manuels pratiques, pour les postulants.

Lou Légumes - Emmanuelle Roze-Chapuzet

Une réunion le 17 mai, pour tout comprendre

Le recrutement va commencer par une réunion d'information, le 17 mai, à 17 heures, dans la salle des fêtes de Landivy, en partenariat avec Pôle Emploi. L'inscription est obligatoire au 02 99 18 82 90. Les candidats pourront obtenir tous les renseignements sur les différents postes à pourvoir et leurs spécificités. Ensuite, les personnes intéressées pourront déposer leur candidature auprès de Pôle Emploi.

Lou Légumes - Emmanuelle Roze-Chapuzet

Une bonne opportunité pour le secteur

Depuis que l'annonce a été faite, de l'installation de la nouvelle champignonnière, les communes se préparent pour pouvoir loger les nouveaux employés du site. A Landivy, la municipalité a prévu de réhabiliter un immeuble de la Grande-Rue. Six logements seront loués à l'entreprise. "C'est aussi une bonne chose pour les particuliers, explique le maire de Landivy, Marcel Ronceray, ils vont pouvoir louer leurs biens". Mais autour de Landivy, on lorgne aussi sur les nouveaux arrivants, à Saint-Mars-sur-la Futaie ou à Fougerolles-du-Plessis, jusqu'en Ille-et-Villaine, le siège social de Lou Légumes, n'étant qu'à 20 kilomètres de Landivy.