Nouvelle éco : "La Course à l'Oseille", un jeu de société corrézien autour du jardin

Stéphane Charmoillaux est le co-créateur du jeu de société corrézien intitulé "La Course à l'oseille". Un jeu autour du jardin. Le créateur se définit comme un "passionné de potager". "Avec la co-créatrice nous avions remarqué qu'il n'y avait pas de jeu équivalent sur le marché, nous nous sommes donc lancés", explique Stéphane Charmoillaux. "On a mis toutes nos connaissances sur le potager dans ce jeu de société."

La Course à l'Oseille est un jeu de société mais aussi un bon moyen d'apprendre les bonnes pratiques en matière de jardinage. "Vous n'avez pas besoin de connaissances particulières pour jouer", assure le créateur. "Avec ce jeu, on va voir la saisonnalité des légumes. On va aussi apprendre comment soigner les maladies ou les invasions des pucerons, par exemple. On apprend enfin les différentes familles de légumes ou quels légumes s'associent bien ensemble dans un jardin."

Précommande en ligne

Le duo a fait le choix du financement participatif pour créer son premier jeu de société. "Nous visions 350 préventes sur la plateforme Ulule. Nous avons largement atteint notre objectif avec déjà 443 achats. Le jeu est toujours disponible. On espère maintenant le distribuer en magasin."

Un jeu de qualité car le design a été pensé par une artiste, Claire Drapier. "On a fait le choix de partir sur une représentation graphique particulière et de mettre en avant des artistes français pour rendre le jeu beau. On veut vraiment que notre jeu soit soit beau pour qu'il soit plaisant à jouer."