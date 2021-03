Nouvelle éco : avec la crise sanitaire, les cuisinistes font recette

C'est un secteur d'activité qui profite à fond de la crise sanitaire : les cuisinistes. Avec les confinements de 2020 et le développement du télé travail, de plus en plus de Français ont entrepris de refaire leur cuisine. Les spécialistes croulent sous la demande et les délais de livraison ont tendance à devenir de plus en plus longs. Sylvie Hamon, cuisiniste à Perpignan, était ce vendredi matin l'invitée de la Nouvelle Eco sur France Bleu Roussillon.

Sylvie Hamon, cuisiniste à Perpignan Copier