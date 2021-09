Nouvelle Eco : La cryptomonnaie, ses intérêts et ses risques

La cryptomonnaie, est-ce que ça vous parle ? C’est une monnaie virtuelle née à la fin des années 2000, et qui aujourd’hui est devenue un véritable investissement. Mais ça n’a pas toujours été le cas, selon le professeur d’économie à l’université de Bourgogne, Ludovic Desmedt.

Il doit d’ailleurs faire une présentation auprès de la Banque de France sur l’histoire de la cryptomonnaie.

Ludovic Desmedt, professeur d’économie à l’université de Bourgogne © Radio France - Nourhane Mahmoudi

Simple monnaie d’échange

A l’origine, le bitcoin (la monnaie virtuelle), est créée comme simple monnaie d’échange. « A la fin des années 2000, un groupe de personnes décide d’investir dans le bitcoin pour s’échanger des biens. A la base c’est une monnaie qui ne coûte pas plus de quelques centimes » explique le professeur.

Au début des années 2010, cette cryptomonnaie est devenue très populaire. « Aujourd’hui, le prix d’un seul bitcoin peut aller jusqu’à 40 000 euros. Alors la tentation d‘investir dans le bitcoin peut s’avérer très grande. A la revente, on peut gagner énormément » poursuit Ludovic Desmedt.

Les risques aujourd’hui

Mais la cryptomonnaie est une monnaie dont la valeur fluctue énormément. « En l’espace de quelques heures, un bitcoin peut perdre ou gagner 15% de sa valeur initiale. Investir dans le bitcoin est vraiment très risqué » prévient le professeur.

Pour lui, si on veut investir, mieux valent les investissements plus « traditionnels », comme les actions. « Investir dans la cryptomonnaie ne doit pas se faire à la légère. Il faut s’y connaître un minimum, savoir comment le marché du bitcoin fonctionne, et surtout sans arrêt surveiller le cours de sa valeur » poursuit-il.

D’ailleurs, une affaire d’arnaque à Longvic a eu lieu il y a quelques mois. Un intermédiaire, l’association RR Crypto est chargée d’investir dans la cryptomonnaie pour ses clients. Et justement, près de 40 millions d’euros investis par plus de 2000 personnes ont disparu. « Le bitcoin est encore très mal connu et mal compris du grand public. Si on veut investir, il faut le faire avec de très petites sommes, et surtout ne jamais confier ses économies à un tiers » poursuit Ludovic Desmedt.

Il rappelle qu’il ne faut surtout pas mettre tous ses œufs dans le même panier. « Si on veut tester la cryptomonnaie, le mieux c’est d’investir de très petites sommes, et investir ailleurs » conclut-il.