Nouvelle Eco : la fondation "agir en champagne-Bourgogne" du Crédit Agricole aide le milieu associatif local

Depuis 2013 le Crédit Agricole aide les associations locales via sa fondation " Agir en Champagne-Bourgogne". Elle donne un coup de pouce financier à des associations qui s'engagent dans des projets de proximité, des projets locaux. Nous en avons parlé ce lundi matin dans la Nouvelle Eco sur France Bleu Auxerre avec Thierry Bierne. Il est agriculteur à Maison Dieu et vice président de la caisse régionale du crédit agricole Champagne-Bourgogne.

Depuis 2013...La fondation Agir en Champagne Bourgogne, soutien financièrement des associations qui portent des projets locaux ... Quelles associations peuvent solliciter votre aide et pour quel types de projet ?

Toutes les associations, qu'elles soient clientes ou non, du Crédit Agricole, de Champagne Bourgogne, peuvent venir nous rencontrer en agence. Les projets qu'elles évoqueront avec nous seront ensuite étudiés par les conseils d'administration de caisses locales avant d'être transmis à la Fondation pour la validation. Ces projets doivent répondre bien sûr à nos valeurs : la proximité, la responsabilité, la solidarité et doivent être également bénéfiques à la population locale et durable dans le temps. Tous les domaines sont ouverts le patrimoine, le sport, la culture, le tourisme, le handicap, le social, le développement durable. Depuis sa création, 411 projets ont été accompagnés sur nos quatre départements pour un montant total d'1 200 000 euros.

Concrètement dans l'Yonne, est-ce que vous avez un exemple d'association que vous avez soutenu ces derniers temps dans notre département ?

En 2020, nous avons accompagné une association de Joigny qui s'appelle "Dialogue, écoute, orientation", qui agit en faveur de l'illettrisme et de l'analphabétisation. Son projet portait sur l'acquisition de matériel informatique et pédagogique. Nous l'avons accompagné à hauteur de 3.000 euros.

Depuis un an nous traversons une crise sanitaire, qui est aussi une crise économique. Est ce que, vous, vous le constatez à travers la fondation? Est ce que, par exemple, vous recevez plus de demandes d'associations en difficulté ou est-ce que les projets changent?

Personnellement, non, non, on n'a pas plus de demandes. En 2020 on a traité 16 dossiers sur l'Yonne. Par contre, les orientations ont un petit peu changé puisqu'aujourd'hui on a aidé dans le cadre de l'association et hors associations les EPHAD, les maisons de retraite, les ADMR. Il y a eu une grande opération qui s'est appelée "Tous unis pour nos aînés". A ce titre, on a financé beaucoup de matériel pour ces EHPADS, ces maisons de retraites et ces ADMR. Il y a eu par exemple des tablettes numériques pour rompre l'isolement des résidents, des fontaines à eau mais aussi des équipements de protection individuelle pour les soignants et même des chariots de télémédecine, par exemple. Sur les quatre départements que compte la Caisse régionale L'Aube, la Haute-Marne, la Côte d'Or et l'Yonne il y a eu 617 000 euros de budget de débloqué.