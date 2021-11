Nouvelle éco : la jeune entreprise Hume Paris lance sa production de porte-cartes en cuir réutilisé à Ambazac

La marque Hume Paris a été créée par Hugo Bettarel et son ami Mehdi Chemsi début 2021. "Une marque de maroquinerie engagée, upcyclée et 100% made in France", lance de suite le co-fondateur Hugo. Ils envisagent de fabriquer des porte-cartes à la main, à Ambazac, en Haute-Vienne. Pour cela, ils ont lancé une campagne de crowdfunding (financement participatif), sur le site Ulule, avec la possibilité de précommander leurs produits.

Un bon démarrage

Plus d'une centaine de clients ont déjà préacheté un porte-cartes, et Hugo Bettarel est optimiste pour la suite. "Ça marche très bien, on a fait un très fort début, et on est actuellement à 142% de notre objectif". Ce nombre un peu abstrait, supérieur à 100%, signifie qu'ils vont bien lancer la fabrication. Ils envisagent désormais d'atteindre 200%. "Si on les atteint, on va pouvoir organiser un évènement de lancement pour regrouper les premiers acheteurs."

Si on atteint les 300%, on va pouvoir augmenter et développer notre gamme, en proposants d'autres produits

ajoute encore le chef d'entreprise. Parmi ceux-ci, il cite notamment des sacs d'ordinateur, des sacoches ou des ceintures.

Les deux fondateurs d'Hume Paris, Hugo Bettarel et Mehdi Chemsi © Radio France - Hume Paris

La méthode de l'upcycling

L'upcycling c'est donner une seconde vie à un produit déjà créé

Pour la fabrication de leurs produits, ils utilisent la méthode de l'upcycling, le "surcyclage" en français. Contrairement au recyclage, où on transforme des déchets en nouveau produit, l'upcycling consiste à réutiliser de la matière déjà prête, ici pour en faire des porte-cartes. "On récupère des chutes de cuir, plutôt petites", explique Hugo. Ils travaillent avec une sellerie de Mirande, en Occitanie, qui avait l'habitude de jeter les bandes de cuir non-utilisées pour les selles de cheval. Désormais, une partie est récupérée avant la déchetterie.

Vers un produit 100% limousin ?

L'objectif, c'est de regrouper dans le futur 100% de notre production en Limousin

Pour l'instant, le cuir ne provient donc pas du Limousin, mais c'est un objectif pour la marque.

"Je suis originaire de Brive-la-Gaillarde", explique Hugo, "on a un savoir-faire français et limousin très important, donc l'objectif c'est de regrouper dans le futur 100% de notre production en Limousin."

La marque Hume Paris a participé au salon du Made in France du 11 au 14 novembre, et poursuit sa campagne de crowdfunding jusqu'au 10 décembre.