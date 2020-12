Nouvelle éco : la location de vélo de fonction, une affaire qui roule pour ZenRide

La nouvelle éco prend des nouvelles des entreprises franciliennes qui ont fait l'antenne cette année. Aujourd'hui, on brave le froid et on enfourche nos vélos pour aller au travail avec l'entreprise parisienne ZenRide.

ZenRide c'est de la location de vélo de fonction pour aller au travail. Malgré la crise sanitaire et les confinements, l'entreprise parisienne a tout de même trouvé son public. En 2021, Antoine Repussard, fondateur de ZenRide, compte même conquérir le marché national de la location de vélo.

France Bleu Paris - Ce vélo de fonction, comment ça fonctionne ?

Antoine Repussard - On a des contrats avec des entreprises et ce sont les patrons qui proposent aux salariés la possibilité de louer un vélo. Un vélo qu'ils vont pouvoir choisir en fonction de leurs besoins, ça peut être un vélo électrique, un vélo classique, un vélo pliant ou même un vélo cargo. L'avantage c'est qu'ils peuvent les utiliser autant pour le trajet maison/travail, que pour aller faire les courses.

FBP - Ce deuxième confinement a été moins contraignant pour les franciliens. Comment ça s'est passé pour ZenRide ?

A.R. - 2020 a été marqué par le fait qu'avec le télétravail, les salariés de nos clients se rendaient moins au travail. Mais nous nous sommes associés avec un e-commerçant, Alltricks, qui permettait à ceux qui allaient quand même au travail de pouvoir se le faire livrer directement chez eux.

FBP - La dernière fois que vous êtes intervenu sur notre antenne c'était en août, comment ZenRide a évolué depuis ?

A.R. - On s'est largement développé en France, on est désormais présent dans 11 villes avec des magasins physiques dans lesquels les salariés de nos clients vont pouvoir se rendre pour choisir leur vélo. Heureusement, il y a eu un gros essor du vélo en France et dans le monde durant cette pandémie, ce qui nous a permis de nous développer. Et puis on s'est aussi avec Décathlon qui permet à nos utilisateurs d'accéder à des vélos électriques avec une tarification moins élevée. Ça permet d'ouvrir accessibilité du vélo à beaucoup plus de monde.

FBP - Quels sont vos tarifs ?

A.R. - Le coût pour l'entreprise va être entre 30 et 50 euros. Pour le salarié on est sur une participation entre 10 et 25 euros par mois pour le vélo, l'anti-vol, l'assurance, l'entretien et l'assistance.