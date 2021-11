Nouvelle Eco - La Boulangerie Salesse s'agrandit en Corrèze car ses ventes de pains s'envolent

La Nouvelle Eco met les mains dans le pétrin de la Boulangerie Salesse à Brive-la-Gaillarde, ce matin. La Maison Salesse vient de recevoir une aide de la Région de plus de 157.000 euros pour déménager et agrandir son unité de production, car le confinement a boosté certains de ses produits.

La Maison Salesse va déménager son unité de production car les ventes de ses produits s'envolent et nécessitent donc plus de place pour confectionner les pains et viennoiseries de cette boulangerie corrézienne. Un saut de quelques kilomètres seulement, pour passer de Saint-Pantaléon-de-Larche à Brive-la-Gaillarde, dans la zone de Cana, qui va surtout permettre d'entrer dans une autre dimension. Cet agrandissement est en partie financé par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il vient d'accorder plus de 157.000 euros à l'entreprise pour l'aider à mener à bien son projet.

Une capacité de production multipliée par deux

Grâce à cet argent, la Maison Salesse va investir pour multiplier sa capacité de production par deux. "Nous allons doubler les fours, les pétrins, les champs de pousse ainsi que la ligne de conditionnement" précise Sandrine Salesse, la co-gérante de l'entreprise. Des embauches suivront, puisqu'il faudra une dizaine de postes supplémentaires pour produire de nouveaux pains et viennoiseries, mais aussi les conditionner et assurer l'aspect logistique, "puisque nous envoyons nos produits partout en France" explique encore Sandrine Salesse. Besoins aussi pour les postes de conditionnement. A ce titre, le nouvel emplacement est idéal car l'unité de production s'installe au plus près de l'autoroute A20.

Des clients perdus mais aussi des marchés gagnés grâce au confinement

La Maison Salesse a souffert du confinement, durant lequel ses ventes aux collectivités se sont effondrées, alors qu'elles représentaient de gros volumes. Mais les clients perdus ont vite été remplacés par d'autres souligne Sandrine Salesse. "Nous avons gagné des parts de marché avec les produits qu'on conditionne sous une atmosphère protectrice. C'est ce qui a nécessité le déménagement de notre unité de production, devenue trop exiguë."

Le confinement a été une opportunité pour nous de faire connaître vos produits.

Au-delà de la traditionnelle baguette, l'entreprise vend aussi des pains pour burgers et des pains pita sous ce type de conditionnement, qui a l'avantage de protéger les produits et de permettre leur conservation jusqu'à 21 jours. Les clients peuvent ainsi faire leurs réserves et avoir toujours du pain prêt à finir de cuire sous la main. "Aujourd'hui ce sont les gros industriels qui font ces produits là et on s'est dit qu'à notre échelle on y arriverait aussi, en gardant nos méthodes de travail artisanales et nos fournisseurs en circuits courts" explique la co-gérante, qui défend aussi des produits "sans additifs". Un pari gagnant, puisque la Maison Salesse a ainsi séduit tous types de clients : hôtels, restaurants, revendeurs et aussi des particuliers, via sa boutique en ligne.