La messagerie bretonne et écolo Treebal lance sa version pour les entreprises. Créée en mai dernier pour le grand public, l'application compte déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs qui ont permis de planter plus de 30.000 arbres.

Nouvelle éco : Treebal, la messagerie bretonne et écolo lance une version pro

Pour se différencier d'autres messageries comme WhatsApp, Telegram ou Signal, l'application bretonne Treebal mise encore une fois sur sa vocation écolo pour convaincre une clientèle d'entreprises. En quelques mois, la messagerie créée par Dolmen dont le siège est à Saint-Grégoire au nord de Rennes, compte des dizaines de milliers d'utilisateurs. L'application permet de discuter, d'échanger des photos, ou des vidéos, mais elle s'engage aussi à lutter contre la pollution numérique.

Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si on doit prendre l'avion au regard de l'urgence climatique, mais il faut savoir que la pollution numérique est déjà supérieure à la pollution liée à l'activité aéronautique" - David Godest le fondateur de Dolmen.

L'idée de Treebal, c'est de planter des arbres, et pas seulement pour compenser les émissions de carbone émises par cette pollution numérique, mais pour aller même au-delà "lorsqu'on va planter des arbres en France ou à l'international, on est sur une approche de surcompensation à hauteur de plus de 20 grammes de CO2 séquestrés, pour un gramme émis par nos serveurs" précise le responsable. Aujourd'hui, ce sont déjà 30.000 arbres qui ont été plantés. Une petite contribution reconnait le fondateur de Treebal, mais l'objectif est aussi d'embarquer d'autres acteurs économiques dans le projet.

Des données sécurisées pour les particuliers, et les entreprises clientes

La version pro de la messagerie garde le même objectif environnemental, mais l'application bretonne séduit aussi parce qu'elle garantie une protection des données échangées. Or les entreprises cherchent aujourd'hui à se protéger dans ce domaine "les utilisateurs de messagerie s'en servent pour échanger avec des groupes personnels, avec des amis, des proches, des associations. Nous permettons avec notre version pro de ne plus mélanger ces groupes personnels et professionnels" assure David Godest

Parmi les nouveaux clients : les Cadets de la Gendarmerie

Parmi les clients professionnels qui ont déjà choisi Treebal, il y a des entreprises comme Triballat, installée en Ille-et-Vilaine, mais aussi les services de la Gendarmerie Nationale, pour tous les échanges concernant les Cadets. L'application bretonne espère maintenant convaincre les parlementaires français "en lieu et place de Télégram, une messagerie créee par des hackers russes, qui vivent à Dubaï et ne payent pas d'impôts" explique le responsable. En proposant une appli sécurisée, écolo, bretonne, et gratuite,Treebal espère que ses arguments convaincront les députés, à quelques mois des élections législatives.