Nouvelle éco : "la mesure", la nouvelle épicerie vrac en plein cœur de Limoges

Dans la nouvelle éco, ce matin on s'intéresse à l'épicerie vrac de Limoges "La mesure". Une nouvelle boutique au cœur de la capitale limousine au 6 place du Poids-Public.

Alexis Granet vient d'ouvrir son épicerie vrac à Limoges, un commerce dans l'air du temps soutient le jeune gérant de 27 ans : "C'est quelque chose qui se développe beaucoup depuis environ entre 6 et 10 ans, mais ça fait vraiment quelques années où ça a vraiment pris une ampleur assez importante et tout le monde essaye de s'y mettre à sa manière."

Pour se différencier, le commerçant mise sur "un équipement haut de gamme qui permet de faire notamment du liquide en vrac avec des machines." Pour Alexis Granet, ce type de consommation est un véritable engagement de la part des clients. "On lutte un peu contre le système de surconsommation, contre la surproduction d'emballages et de surproduction d'aliments. Le gâchis alimentaire, c'est un engagement."

Un plus pour le pouvoir d'achat ?

Le gérant l'affirme acheter en vrac permet de faire des économies. "On choisit la quantité qu'on veut, ça évite de gâcher. Mais aujourd'hui, avec les coûts de l'énergie qui augmentent, le coût des emballages augmentent aussi. Le vrac va être de plus en plus mis en avant."

Si le vendeur reconnait que les aliments, pour le moment, sont un peu plus cher par rapport à la grande distribution, lui mise sur la qualité. "On mise sur des produits bio de qualité. Je m'attache aussi à vendre des produits locaux. Je viens d'ouvrir donc je suis en lien avec cinq producteurs locaux, mon objectif est d'arriver à dix d'ici la fin de l'année."