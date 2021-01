Nouvelle Eco : la passion de la forêt de Jean-Charles Leca

La Scierie Leca est installée à Evisa depuis un an

« C’est une année de préparation pour nous », précise Jean-Charles Leca, « nous ne pensions pas avoir la demande qui afflue ces derniers temps. On était parti avec une petite machine, sur petite production, et maintenant, on est un peu dépassé par les évènements ».

La scierie produit aujourd’hui entre 5 et 6 m3 par jour, l’objectif est d’atteindre à terme les 25 à 30 m3 de bois brut quotidien : « nous produisons essentiellement du pin Laricio de la forêt d’Evisa (70% de la production), mais aussi du bois d’exception, nous avons du châtaigner _et rarement aussi de l’_olivier », ajoute Jean-Charles Leca.

La demande de bois, brut et transformé, est plus importante que prévu - Scierie Leca

Bois brut et transformé

La scierie produit essentiellement du bois brut, vendu directement aux particuliers, aux agriculteurs, voire aux négoces de bois de la région. Mais la scierie est aussi en capacité de produire des produits transformés : «lame de terrasse, charpente, nous sommes aussi en capacité de livrer des produits finis » explique Jean Charles Leca.

Exemple d'une terrasse réalisée par la Scierie Leca - Scierie Leca

Besoin de personnels

« Actuellement, je fais appel à des sous-traitants qui viennent abattre les arbres dans la forêt, ça me permet de gagner du temps sur ma production, parce que le débardage, le transport, le sciage, c’est moi tout seul », ajoute Jean Charles Leca qui aurait bien besoin d’aide : « je cherche quelqu’un pour travailler, mais c’est compliqué de trouver une personne volontaire et motivée pour travailler de ses mains, en forêt et en montagne », conclut-il.

L'ITW de Jean-Charles Leca :