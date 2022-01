Nouvelle éco : la plateforme montpelliéraine Specialist-Wanted met en relation entreprises et indépendants

Fondée en 2017 par Aurore Moser et Lionel Lionel Seltz, la plateforme montpelliéraine Specialist-Wanted met en relation des entreprises (PME-TPE) et des indépendants, pour des services (administratif, marketing, communication, ressources humaines, digital, comptabilité, coaching, ...). Avec le Covid-19, les demandes et aspirations des professionnels ont évolué. Interview avec Aurore Moser.

Votre plateforme fait donc le lien entre des TPE-PME et des indépendants pour des fonctions support (administration, RH, compta) et surtout pour des postes qui permettent aux entreprises de se développer numériquement. Pourquoi ces services-là en particulier?

C'est compliqué pour les entreprises de trouver des compétences et surtout des services qui sont dimensionnées à leurs besoins et aussi au prix qu'elles peuvent payer. Et surtout, c'est une vraie obligation, depuis l'épisode Covid-19. Depuis le confinement, on s'est rendu compte que les consommateurs ont complètement changé leur façon de vérifier l'existence des entreprises. Avant, on faisait très confiance au bouche-à-oreille. Aujourd'hui, quand vous voyez la camionnette d'un plombier passer, vous avez tendance à vérifier son site Internet et ses réseaux sociaux pour être sûr que l'entreprise est sérieuse ou qu'elle est réactive. Exister sur Internet, c'est devenu un petit peu le nouveau pignon sur rue.

Est-ce que les demandes ont changé avec le Covid-19?

On a eu beaucoup plus de demandes concernant la digitalisation. Avant, c'était plus sur des problématiques ponctuelles. Aujourd'hui, on a plus de demandes de support mensualisés, donc avec des sites Internet, les réseaux sociaux, mailing commercial, etc...

Aurore Moser, cofondatrice de Specialist-Wanted - Specialist-Wanted

C'est une sorte de télétravail que vous proposez pour les indépendants. Ils ne se déplacent pas dans l'entreprise. Pour quelles raisons?

Oui, tout est en ligne. C'est ce qui permet également le dimensionnement du prix. Si le spécialiste n'a pas besoin de se déplacer dans l'entreprise, faire des devis, c'est le prix qui est impacté.

L'idée, derrière, c'est de permettre au paysagiste qui vit au fin fond de l'Aveyron d'avoir un web marketeur professionnel qui habite Montpellier. Mais ça permet aussi au marketeur de vivre de ses compétences, même en habitant à la campagne. Avec, bien sûr, toutes les conséquences positives qui en découlent : La fixation des populations, les services publics, etc.

Tout le monde n'est pas à l'aise avec le tout numérique. Qu'est-ce que vous proposez pour eux?

En fait, sur notre interface, on peut utiliser la visioconférence, le partage de documents, le tchat... Dans la vraie vie, on se rend compte assez rapidement que les entrepreneurs, quand ils commencent à bien connaître les spécialistes, ça passe par le téléphone. On a un rendez-vous mensuel avec les entrepreneurs et les spécialistes pour nous assurer de manière continue la qualité des prestations.

L'entreprise sera au CES de Las Vegas, un rendez-vous prestigieux pour les entreprises qui innovent en matière technologique et électronique, du 5 au 8 janvier 2022.