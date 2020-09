La présidente de l'entreprise Gris Group, basée à Lesmenils et en Allemagne, et qui fabrique des pièces mécaniques essentiellement pour l'industrie automobile, estime avoir perdu 30% de son activité avec la crise sanitaire mais son carnet de commande repart à la hausse ce mois de septembre.

Nouvelle éco : la PME familiale et industrielle Gris Group "ne se laisse pas abattre"

C'est une entreprise familiale lorraine discrète mais qui tient bon dans la tempête. Gris Group est spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques, elle travaille à 75% pour l'industrie automobile. Créée il y a 36 ans, en 1984, son siège social est à Lesmenils, près de Pont-à-Mousson, et elle dispose d'un autre site de production en Allemagne, en Rhénanie du Nord-Westphalie. 155 de ses 230 salariés travaillent en France. Et tous les ouvriers ont repris le travail une semaine après le confinement. Sa présidente, Céline Gris, estime que son activité et son chiffre d'affaire en France ont baissé "de 30% avec la crise sanitaire, parce que nous sommes très liés à l'industrie automobile", qui connait actuellement des difficultés.

Une dynamique se remet en marche en septembre

"Il y a peu de prévisionnel et de commandes fermes. ça fluctue d'un mois sur l'autre mais ce mois-ci, en septembre, il y a une dynamique qui se remet en marche", note la cheffe d'entreprise, tout en regrettant d'avoir peu de visibilité sur les mois qui suivent. Les salariés sont eux aussi "inquiets", explique-t-elle et pour les rassurer, elle assure entretenir un dialogue social fort, une proximité avec les délégués du personnel.

On n'a pas de boule de cristal mais on ne se laisse pas abattre

L'enjeu, selon Céline Gris, c'est de diversifier son activité, de se tourner aussi vers d'autres marchés, d'autres clients. Son entreprise a bénéficié du soutien de la BPI, la banque publique d'investissement. "On navigue à vue, on n'a pas de boule de cristal mais on ne se laisse pas abattre", conclut la présidente de Gris Group.

